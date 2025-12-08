به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشست با دبیر، معاونین و دبیران کمیسیونهای هیئت دولت، که صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کارها و رسیدگی به مصوبات بر اساس شواهد علمی و مستندات بیان کرد: در تمام دنیا سیاستگذاریها بر اساس آئیننامهها و چارچوبهای مشخصی طرحریزی، جمعبندی و اجرا میشود که از پشتوانه مورد قبول علمی و تجربی برخوردار هستند.
رئیس جمهور ادامه داد: از اینرو چنانچه قرار است در دولت سیاستی اعمال شود، باید برای آن فرآیند مبتنی بر تجربههای جهانی در نظر گرفته شود، تا بتوانیم آن طرح را با سنجش تمام جوانب بررسی، جمعبندی و اجرا کنیم؛ اتخاذ این روند از بروز چالشها پیشگیری میکند. چنانچه آئیننامهها و مصوبات چارچوب منطقی نداشته باشند، با مشکل مواجه خواهند شد. شیوه صحیح استخراج و ارزیابی دادهها و اینکه مبنای تصمیمگیری چگونه باشد، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به اینکه اختلافات از آنجا آغاز میشود که راه درستی برای رسیدگی به مسائل نداریم، اظهار داشت: برخورد سلیقهای با مسئله، یکی از مواردی است که باعث بروز اختلاف نظر میشود، اما اگر طبقهبندی اصولی از دادهها داشته باشیم، این اختلافات شکل نمیگیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر رصد و پایش مصوبات هیئت دولت، در توضیح چرایی آن گفت: انجام این کار باعث بهبود نظارت و ارزیابی مصوبات و آئیننامهها در دولت خواهد شد.
پزشکیان با اشاره به اینکه وضع موجود ناشی از عملکرد خود ماست، گفت: اطمینان دارم مسائل کشور را میتوان آرام آرام حل کرد؛ اولویت ما در دولت وفاق، تأمین معیشت، مدیریت ناترازی انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست، سوخت و روابط بینالملل است.
در ابتدای این نشست هر یک از معاونین و دبیران کمیسیونهای هیئت دولت گزارشی از عملکرد واحد مربوطه خود ارائه کردند.
نظر شما