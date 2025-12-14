  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

کسب مقام سوم کشوری «رفاقت یاس» توسط دختران کردستان

کسب مقام سوم کشوری «رفاقت یاس» توسط دختران کردستان

سنندج – تیم دختران جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در نخستین دوره مسابقات امدادی ورزشی «رفاقت یاس» موفق شد مقام سوم کشوری را در بخش ورزشی آمادگی جسمانی کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: مسابقات «رفاقت یاس» با حضور دختران عضو طرح ملی یاس از سراسر کشور و در دو بخش امدادی و ورزشی آمادگی جسمانی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها، تیم دختران استان کردستان با تلاش و همت مثال‌زدنی توانست در مرحله کشوری بدرخشد و عنوان سوم را از آن خود کند.

همکاری هلال‌احمر و کمیته امداد برای توانمندسازی دختران

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به اهداف این رویداد عنوان کرد: این مسابقات با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر برگزار شد تا اعضای طرح ملی یاس بتوانند توانایی‌های خود را در عرصه‌های امدادی و ورزشی به نمایش بگذارند.

جلالی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح توان امدادی و تاب‌آوری، تقویت روحیه همدلی و خیرخواهی و ایجاد نشاط و انگیزه در فعالیت‌های بشردوستانه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مسابقات بوده است.

نشانه‌ای از ظرفیت بالای دختران کردستانی

وی در پایان تأکید کرد: کسب این موفقیت، نشان‌دهنده استعداد و توانمندی بالای دختران کردستانی در عرصه‌های ملی است و امید می‌رود با تداوم چنین برنامه‌هایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر جوانان و حضور فعال آنان در سطوح ملی و بین‌المللی باشیم.

کد خبر 6688566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها