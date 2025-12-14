کسب مقام سوم کشوری «رفاقت یاس» توسط دختران کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: مسابقات «رفاقت یاس» با حضور دختران عضو طرح ملی یاس از سراسر کشور و در دو بخش امدادی و ورزشی آمادگی جسمانی برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابتها، تیم دختران استان کردستان با تلاش و همت مثالزدنی توانست در مرحله کشوری بدرخشد و عنوان سوم را از آن خود کند.
همکاری هلالاحمر و کمیته امداد برای توانمندسازی دختران
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به اهداف این رویداد عنوان کرد: این مسابقات با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلالاحمر برگزار شد تا اعضای طرح ملی یاس بتوانند تواناییهای خود را در عرصههای امدادی و ورزشی به نمایش بگذارند.
جلالی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح توان امدادی و تابآوری، تقویت روحیه همدلی و خیرخواهی و ایجاد نشاط و انگیزه در فعالیتهای بشردوستانه از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات بوده است.
نشانهای از ظرفیت بالای دختران کردستانی
وی در پایان تأکید کرد: کسب این موفقیت، نشاندهنده استعداد و توانمندی بالای دختران کردستانی در عرصههای ملی است و امید میرود با تداوم چنین برنامههایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر جوانان و حضور فعال آنان در سطوح ملی و بینالمللی باشیم.
نظر شما