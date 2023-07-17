از انهدام باند زورگیران تا دستگیری ماموران قلابی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

دستگیری زورگیران جوان

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری ۳ مرد که با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کردند، خبر داد و گفت: یک دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.



سرهنگ محمد گودرزی بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۳۹ مرزداران در حال گشت زنی در محدوده خیابان "ناهید" تهران بودند که به ۳ مرد با موتورسیکلت آپاچی، که افراد گذری را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

متهمان در همین حین به طرف جوانی حدوداً ۲۰ ساله حمله ور و با تهدید سلاح سرد از وی اقدام به زورگیری از وی می‌کنند که مأموران سریعاً برای دستگیری متهمان وارد عمل شده که متهمان به محض رؤیت خودروی گشت اقدام به فرار می‌کنند.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی، هر ۳ متهم در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان یک قبضه سلاح سرد که متهمان با آن اقدام به زورگیری می‌کردند کشف شد.

متهمان ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۵ فقره سرقت مشابه با همکاری همدیگر اعتراف و معترف شدند و پس از سرقت و زورگیری تلفن همراه اموال مسروقه را به فرد معینی فروخته اند.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به سوابق متهمان در امر سرقت و آدم ربایی و تحمل حبس در زندان خاطرنشان کرد: شناسایی مالخر اموال مسروقه در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف یک کیلوگرم تریاک و شیشه از مخفیگاه سوداگر مرگ در پایتخت

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری فروشنده حرفه‌ای و سابقه دار مواد مخدر در تهران خبر داد و افزود: در این عملیات یک نفر فروشنده دستگیر و از مخفیگاه وی نزدیک یک کیلو گرم شیشه و تریاک کشف شد



سرهنگ محمد گودرزی بیان داشت: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در پایتخت، مأموران کلانتری ۱۶۶ لواسانات این پلیس با انجام اقدامات پلیسی گسترده دریافتند یکی از فروشندگان حرفه‌ای مواد مخدر که از توزیع کنندگان اصلی و سابقه دار در تهران است ضمن تهیه محموله‌ی مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور اقدام به توزیع گسترده مواد مخدر در مناطق مختلف تهران می‌نماید از همین رو فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های سوژه و با زیر نظر گرفتن محدوده فعالیت وی نهایتاً مختصات دقیق و مخفیگاه متهم در محدوده لواسانات شناسایی شد و در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی ضمن رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی، موفق شدند در یک عملیات منسجم و هماهنگ متهم را در حالی که سرگرم بسته بندی مواد مخدر برای فروش بود را دستگیر و در بازرسی از محل مقدار یک کیلوگرم تریاک، شیشه و مشتقات آن را کشف کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

انهدام باند زورگیری از نوجوانان

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری ۳ مرد جوان که از نوجوانان با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کردند، خبر داد و گفت: متهمان به ۳۰ فقره زورگیری اعتراف کردند.



سرهنگ محمد گودرزی بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۰۸ نواب در حال گشت زنی در محدوده خیابان هاشمی تهران بودند که به ۳ مرد جوان که به صورت پیاده، افراد گذری را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی افزود: متهمان در همین حین به طرف جوانی ۲۴ ساله حمله ور و با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری از وی کردند که با اقدام به سریع به موقع مأموران موفق به این کار نشده و به سرعت از محل گریختند.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی، هر سه متهم در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان ۲ قبضه سلاح سرد که متهمان قبل از دستگیری سرقت کرده بودند کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران افزود: متهمان ۳۷ الی ۳۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۳۰ فقره سرقت مشابه با همکاری همدیگر معترف و اظهار داشتند پس از سرقت و زورگیری تلفن همراه اموال مسروقه را به فرد معینی فروخته اند.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به سوابق متهمان در امر سرقت و تحمل حبس در زندان خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

دستگیری مأموران قلابی در تهران

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ نفر که با جعل عنوان یکی از ارگان‌های حکومتی اقدام به سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ محمد گودرزی در توضیح این خبر بیان داشت: روز گذشته مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت چنار خبری را در خصوص ۲ نفر که با غصب عناوین نظامی یکی از ارگان‌های حکومتی در حوالی چهار راه محمودی" تهران در حال سرقت هستند، دریافت کردند.

وی افزود: مأموران پلیس بلافاصله به نشانی اعلامی اعزام و موفق شدند متهمان را در حالی که در حال بررسی موتورسیکلت شهروندی جهت اخاذی بودند دستگیر کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: با بررسی‌های پلیسی و استعلام‌های انجام شده به دست آمد، این افراد در هیچ ارگان‌های حکومتی مشغول به فعالیت نمی‌باشند و با داشتن کارت‌های شناسایی متعدد تقلبی، اسپری اشک آور، بی سیم و… و صرفاً با پوشیدن لباس فرم در سطح شهر با اغفال شهروندان اقدام به سرقت و زورگیری می‌کنند.

وی گفت: رئیس پلیس پیشگیری تهران در پایان، با اشاره به اینکه با دستور قضائی متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت از شهروندان خواست، در صورت مشاهده چنین افرادی گزارش‌های امنیتی و انتظامی خود را از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.