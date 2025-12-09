آیت الله محامی: دانشگاه ها باید پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ظهر سه شنبه جمعی از رؤسای دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان با آیت الله مصطفی محامی، مسائل و چالش‌های فضای دانشگاهی در سه محور اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست آیت‌الله محامی با اشاره به مراجعات و گفت‌وگوهای متعدد خود با دانشجویان و برخی اساتید در ایام گذشته اظهار داشت: طی مراجعات متعددی که از فضای دانشجویی صورت گرفته، گاه این نگرانی مطرح می‌شود که دانشگاه‌ها با فضای امنیتی مواجه‌اند و امکان بیان آزادانه دیدگاه‌ها وجود ندارد و این دغدغه‌ها از سوی دانشجویان و اساتید با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف عنوان شده و نیازمند پاسخ روشن و صریح است.

امام جمعه زاهدان در ادامه، تعامل مسئولان دانشگاهی با دانشجویان را یکی دیگر از محورهای مهم دانست و افزود: بخشی از گلایه‌های دانشجویی ناظر بر ضعف ارتباط میان مدیران دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی، کم‌توجهی به مطالبات آنان و محدود شدن زمینه فعالیت‌های قانونی دانشجویی است که لازم است از سوی مسئولان دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت نقش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: میزان ارتباط مؤثر، صمیمانه و اقناعی این مجموعه با دانشجویان و توان آن در جذب و همراه‌سازی نسل جوان، از مؤلفه‌های مهم فرهنگی دانشگاه‌هاست که باید به‌صورت واقع‌بینانه ارزیابی شود.

در ادامه این جلسه، رؤسای دانشگاه‌ها ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه‌های تحت مدیریت خود، تأکید کردند که فضای دانشگاهی استان امنیتی نیست و در دوره مسئولیت آنان تاکنون موضوعی که مستلزم ورود نهادهای امنیتی باشد، رخ نداده است. آنان همچنین به تشریح شیوه‌های تعامل با دانشجویان، سازوکارهای پاسخگویی به مطالبات و بسترهای موجود برای فعالیت‌های دانشجویی پرداختند.

رؤسای دانشگاه‌ها در بخش دیگری از این نشست، عملکرد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را بررسی کرده و ضمن اشاره به ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، به برخی کاستی‌ها و ضرورت تقویت ارتباطات فرهنگی و اقناعی با دانشجویان نیز اشاره کردند.

در پایان این نشست، آیت‌الله محامی با ارائه توصیه‌هایی، بر لزوم حفظ فضای امن همراه با آرامش و آزادی بیان در دانشگاه‌ها تأکید کرد و خواستار گسترش گفت‌وگوی مستقیم مدیران با دانشجویان، تقویت تشکل‌های قانونی دانشجویی و پاسخگویی شفاف به مطالبات آنان شد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مؤثر، صمیمانه و اقناعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بدنه دانشجویی و جذب حداکثری نسل جوان با رویکرد فرهنگی و دلسوزانه تأکید کرد.