به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی اظهار کرد: فرایند ثبتنام سی و هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در استان آغاز شده است.
صلواتی با اشاره به جایگاه این جشنواره در معرفی توانمندیهای جامعه کارگری، عنوان کرد: شناسایی و معرفی چهرههای برتر حوزه کار، تولید و کارآفرینی از اهداف اصلی این رویداد است که هر سال همزمان با هفته کارگر در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
صلواتی با بیان اینکه ثبتنام از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه آغاز شده است، افزود: تمامی کارگران، گروههای کار و واحدهای فعال استان در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی میتوانند با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir نسبت به تکمیل فرایند نامنویسی اقدام کنند.
وی ادامه داد: پس از پایان مهلت تعیینشده برای ثبتنام، ارزیابی مستندات و بازدیدهای میدانی توسط کمیتههای داوری انجام میشود و برگزیدگان مرحله استانی معرفی خواهند شد؛ افرادی که در نهایت شانس حضور در مرحله کشوری جشنواره را نیز خواهند داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اهمیت این جشنواره، تقویت روحیه کار و تلاش در میان نیروهای مولد، افزایش اعتماد در جامعه کارگری و ایجاد بستر تبادل تجربه و دانش میان فعالان بخش تولید را از دیگر اهداف این رویداد عنوان کرد.
به گفته وی، برگزاری جشنواره امتنان در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه صورت میگیرد.
صلواتی همچنین جامعه کارگری و کارفرمایی را از ارکان مهم ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: معرفی نخبگان این حوزه به جامعه امری ضروری است، چرا که آنان سهم مهمی در پیشرفت و توسعه کشور بر عهده دارند.
وی با دعوت از تمامی کارگران و گروههای کار برای مشارکت فعال در این فرآیند ملی گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی استعدادها، ابتکارات و طرحهای نوآورانه در عرصه کار و تولید است.
مدیرکل کار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: ثبتنام تنها به صورت الکترونیکی و بر پایه خوداظهاری انجام میشود و زمانبندی آن تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ تعیین شده است؛ مهلتی که به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
