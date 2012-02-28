به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از همسران شهدای استان بوشهر اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود در راه اسلام نمره قبولی گرفتند و بهترین و بالاترین مورد برای امتحان الهی شهدا هستند.

وی با اشاره به ارزش و مقام خانواده‌های شهدا ادامه داد: خانواده شهدا دومین گروهی هستند که نزد خدا جایگاه و رتبه بالایی دارند.

امام جمعه بوشهر افزود: شهدا در مسیر ولایت جان خود را نثار کردند و ما نیز باید در مسیر ولایت گام برداریم و در مقابل توطئه دشمنان ایستادگی و مقاومت کنیم.

وی اضافه کرد: شهدا به عشق ولایت شجاعانه و عزتمدارانه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و نثار نظام و انقلاب کردند. امروز نیز ملت ایران به تبعیت از شهدا پشتیبان ولایت فقیه هستند و در همه صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب حاضر خواهند بود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار حضور گسترده و پرشور همه اقشار مردم در صحنه انتخابات شد و گفت: حضور گسترده خانواده شهدا در انتخابات مجلس تودهنی محکمی به دشمنان انقلاب است که می‌گویند ملت پشت نظام را خالی کرده است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در آئین اظهار داشت: استان بوشهر دارای دو هزار و 98شهید است که هزار و 494 نفر از آنها مجرد و 604 نفر متاهل بودند و 15شهید مربوط به دوران انقلاب و هزار و 995 شهید در دوران دفاع مقدس و 88 شهید نیز مربوط به بعد از جنگ تحمیلی بوده اند.

محمد حاجی‌زاده ادامه داد: همچنین شش هزار و 9 جانباز نیز در استان بوشهر وجود داد که پنج هزار و 975نفر آنها متاهل‌ هستند و خدمات ارزنده‌ای به انها ارائه می‌شود.