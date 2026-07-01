فرماندار رشت: بازآفرینی شهری فراتر از پروژه های عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان رشت که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه مبنای اجرای برنامههای بازآفرینی شهری، قوانین و سیاستهای ابلاغی است، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرحها تنها اقدامات عمرانی و کالبدی نیست، بلکه ارتقای کمی و کیفی زندگی مردم در کنار حفظ هویت و بافت تاریخی شهرها مورد توجه قانونگذار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از بافتهای تاریخی، افزود: در اجرای طرحهای بازآفرینی، توجه به دغدغههای میراث فرهنگی و حفظ اصالت بافتهای تاریخی باید در اولویت قرار گیرد و تمامی دستگاههای مسئول با تعامل و هماهنگی، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.
فرماندار رشت با اشاره به موضوع حقوق مالکیت در اجرای پروژههای بازآفرینی شهری، تصریح کرد: حقوق مالکان باید بهطور کامل رعایت شود، اما در عین حال نباید منافع عمومی و اجرای پروژههای ضروری به دلیل برخی موانع متوقف بماند. در صورت نیاز نیز میتوان از نمایندگان مالکان برای حضور در جلسات کارشناسی و ارائه دیدگاهها استفاده کرد.
میرغضنفری، همافزایی میان دستگاههای اجرایی را یکی از الزامات پیشبرد طرحهای بازآفرینی شهری دانست و گفت: لازم است برای اجرای پروژهها زمانبندی مشخصی تدوین و وظایف هر دستگاه بهصورت شفاف تعیین شود تا روند اجرای طرحها با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی مشارکت مردم را مهمترین رکن موفقیت طرحهای بازآفرینی شهری عنوان کرد و افزود: بدون همراهی و اعتماد مردم، دستیابی به اهداف این طرحها امکانپذیر نخواهد بود. استفاده از مشوقهای مالی، ظرفیت بانکها و سایر ابزارهای حمایتی میتواند زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده را فراهم کند.
فرماندار رشت با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای پروژهها، خاطرنشان کرد: مجموعه راه و شهرسازی باید در تأمین بهموقع اعتبارات اقدامات لازم را انجام دهد و در کنار آن، از ظرفیت نمایندگان شهرستان، استانداری و اعتبارات ملی نیز برای تسریع در اجرای پروژهها بهره گرفته شود.
وی همچنین بر ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی از سوی مشاوران تأکید کرد و گفت: مشاوران باید طرحهایی ارائه دهند که قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند روند بازآفرینی شهری را تسهیل کند.
میرغضنفری در ادامه با بیان اینکه حفظ کالبد سنتی شهر، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ایمنی و حمایت از کسبوکارهای محلی باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: همه این اهداف در کنار یکدیگر قابل تحقق است و با برنامهریزی منسجم و همکاری دستگاههای اجرایی میتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
وی در پایان با اشاره به گستردگی بافتهای فرسوده در استان گیلان و شهرستان رشت، ابراز امیدواری کرد: با جلب اعتماد و مشارکت مردم، همافزایی دستگاههای اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند بازآفرینی شهری با شتاب بیشتری دنبال شده و گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.
نظر شما