۲۵۰تن زباله روزانه؛ چالش بزرگ مدیریت شهری ایلام

ایلام که سالها با عنوان عروس زاگرس شناخته میشد و با طبیعت بکر، کوههای سر به فلک کشیده، جنگلهای بلوط و جاذبههای گردشگری چشمنواز خود همواره مقصدی محبوب برای مسافران و علاقهمندان به طبیعت بود، این روزها در سایه انباشت مداوم زبالهها، آرامآرام از آن تصویر روشن فاصله گرفته و چهره نازیبا و غبارآلود به خود گرفته است؛ چهرهای که نهتنها جلوههای طبیعی شهر را پنهان کرده، بلکه هویت آرام و پاک این شهر کوهستانی را نیز در میان تودههای پسماند و آشفتگی بصری کمرنگ کرده است.
سالهاست که با افزایش جمعیت، رشد مصرفگرایی، بیتوجهی بخشی از شهروندان به اصول بهداشتی و کمبود زیرساختها و تجهیزات لازم برای جمعآوری و دفع اصولی پسماند، زبالهها در سطح شهر ایلام انباشته میشوند؛ روندی که در ابتدا محدود به برخی نقاط حاشیهای بود، اما اکنون به معابر اصلی، فضاهای عمومی و حتی مناطق گردشگرپذیر نیز سرایت کرده و چنان در بافت شهری تنیده شده که گاه تشخیص چهره واقعی شهر از میان تودههای زباله دشوار به نظر میرسد.
انباشت زباله در ایلام تنها به آلودگی بصری محدود نمیشود، بلکه با انتشار بوی نامطبوع، نفوذ شیرابه به خاک، افزایش جانوران موذی و فراهم شدن زمینه برای شیوع بیماریهای واگیردار، به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست شهری تبدیل شده؛ آسیبی که در سایه بیتوجهی و نبود نظارت کافی، به بخشی از تجربه روزمره شهروندان بدل شده و کیفیت زندگی در بسیاری از محلهها را بهطور محسوس کاهش داده است.
رسیدگی فوری به وضعیت زبالههای شهری در ایلام اکنون به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده، چرا که تداوم این روند نهتنها سلامت و آرامش شهروندان را تهدید میکند، بلکه چهره شهری با ظرفیتهای گردشگری و زیستمحیطی را نیز بهتدریج از معنا تهی میسازد؛ در چنین شرایطی، بازنگری در شیوههای مدیریت پسماند، تأمین تجهیزات مورد نیاز، ارتقای آموزش عمومی و جلب مشارکت شهروندان از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر بهبود را هموار کرده و از فرسایش بیشتر سیمای شهری و افت کیفیت زندگی در ایلام جلوگیری کند.
ساماندهی پسماندهای شهری و ساختمانی در دستور کار مدیریت شهری ایلام
فرماندار ایلام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پسماندهای خانگی و ساختمانی دو چالش اصلی در حوزه مدیریت شهری هستند که شهرداری ایلام به طور همزمان با آنها مواجه است؛ در شهری با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر روزانه بیش از ۲۵۰ تن زباله تولید میشود که این حجم بالا از پسماند توسط نیروهای خدمات شهری جمعآوری و به محلهای تعیینشده منتقل میشود.
احسان اکبری با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی پسماندهای شهری از خریداری یک دستگاه جدید با حمایت استانداری خبر داد و گفت: این دستگاه در خارج از محدوده شهری مستقر شده و وظیفه ساماندهی زبالههای جمعآوریشده را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: در ادامه این روند شهرداری ایلام با هدف مدیریت اصولی پسماند و کاهش فشار بر محیط زیست عملیات احداث کارخانه بازیافت زباله را در دستور کار قرار داده که زمین مورد نیاز آن به مساحت پنج هکتار تأمین و زیرساختهای اولیه نیز فراهم شده است.
فرماندار ایلام افزود: این کارخانه که اخیراً به مناقصه عمومی گذاشته شده در صورت راهاندازی میتواند علاوه بر بازیافت زبالههای شهری ایلام به مرکزی برای بهرهبرداری سایر شهرهای استان نیز تبدیل شود و با تبدیل پسماند به مواد قابل استفاده در چرخه تولید نقش مهمی در کاهش آلودگی زیستمحیطی و ارتقای بهرهوری منابع ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به معضل پسماندهای ساختمانی گفت: در گذشته برخی پیمانکاران اقدام به تخلیه نخالههای ساختمانی در نقاط غیرمجاز میکردند که این موضوع باعث ایجاد نازیبایی بصری و مشکلات زیستمحیطی در حاشیه شهر شده بود، اما با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی با دستگاه قضائی و استانداری سامانه موقعیتیاب جیپیاس بر روی خودروهای حمل نخاله نصب شده و مسیرهای مجاز تخلیه توسط شهرداری تعیین گردیده است.
اکبری ایلام تأکید کرد: تمامی پیمانکاران و فعالان حوزه ساختوساز موظف به رعایت ضوابط تعیینشده هستند و باید پسماندهای ساختمانی را صرفاً به محلهای مشخصشده منتقل کنند تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود و چهره شهر از آسیبهای ناشی از تخلیه غیرمجاز نخالهها در امان بماند.
فرماندار ایلام در پایان بیان کرد: در همین راستا از شهروندان خواسته میشود در صورت مشاهده تخلفات مراتب را به شهرداری اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
لزوم بازنگری در خدمات عمومی
در پی تداوم نارضایتی عمومی از وضعیت خدمات شهری در ایلام، احمد کرمی استاندار ایلام چندی پیش، وضعیت فعلی چهرهی شهر را نامطلوب و غیرقابل قبول توصیف کرد.
وی با اشاره به مشکلات ابتدایی و زیرساختی در حوزه خدمات عمومی، تأکید کرد: این نارساییها مستقیماً بر رضایتمندی شهروندان تأثیر گذاشته و موجب گلایههای گسترده در سطح جامعه شده است.
استاندار ایلام با بیان اینکه امروز ابتداییترین مطالبهی مردم، برخورداری از خدمات شهری مناسب و منظم است، از مسئولان شهری خواست تا با نگاهی کارشناسی و برنامهریزی اصولی، مشکلاتی نظیر پرداختنشدن حقوق کارگران و ضعف در ارائه خدمات را بهصورت ریشهای حلوفصل کنند.
وی تصریح کرد: بیتوجهی به این مسائل، نهتنها چهرهی شهر را مخدوش کرده، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
کرمی با تأکید بر نقش محوری شهرداری و شورای شهر در توسعهی عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی شهری، خاطرنشان کرد: مردم نگاه خود را به این نهادها دوختهاند و انتظار دارند با انسجام، هدفگذاری دقیق و مسئولیتپذیری، برای حل مشکلات موجود چارهاندیشی شود.
وی افزود: استانداری ایلام آمادگی دارد در صورت نیاز، با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی، برای رفع موانع و بهبود وضعیت موجود وارد عمل شود و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.
رسیدگی فوری و اصولی به وضعیت پسماندهای شهری و ساختمانی در ایلام ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که تداوم این روند نهتنها سلامت و محیط زیست را تهدید میکند، بلکه چهره شهر را نیز بهشدت مخدوش کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
