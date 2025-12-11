حجت الاسلام مفید سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن و مادر را گرامی داشت و این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه بانوان در جامعه اسلامی عنوان کرد.

سهرابی در این پیام با اشاره به شخصیت والای حضرت زهرا (س) اظهار داشت: ولادت بانوی بی‌همتای جهان اسلام یادآور الگویی کامل از ایمان، عفت، کرامت انسانی، مجاهدت و مسئولیت‌پذیری است؛ الگویی که مسیر رشد و نقش‌آفرینی بانوان را در عرصه‌های علمی و اجتماعی روشن می‌سازد.

وی با تقدیر از تلاش‌های بانوان فعال در عرصه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی افزود: بانوان ایرانی با الهام از سیره حضرت زهرا (س) نقش مؤثری در پیشبرد علم و فرهنگ کشور دارند. تلاش پژوهشگران، دانشجویان، معلمان و مادرانی که با صبر و همت خود در تربیت نسل آینده می‌کوشند، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، برای تمامی زنان و مادران سرزمین اسلامی آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون کرد.

سهرابی همچنین توجه به ظرفیت‌های علمی بانوان را از اولویت‌های مهم دانست و تصریح کرد: زنان پژوهشگر و دانشگاهی نقش چشمگیری در شکل‌دهی جریان‌های نوآورانه دارند و حمایت از ایده‌های خلاقانه و فعالیت‌های تحقیقاتی آنان از محورهای اساسی برنامه‌های علمی و تربیتی است.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد حضور مؤثر بانوان در حوزه فناوری، پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و نوآوری بوده‌ایم؛ دستاوردهایی که نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده زنان ایرانی در مسیر پیشرفت کشور است. و امروز شاهد شبیه خون فرهنگی دشمنان در زمینه حجاب و از بین بردن نقش مؤثر زن و مادر در خانواده هستیم که بانوان با الگوگیری از حضرت فاطمه ایفای نقش کنند و نسل فاطمی را تربیت و تحویل جامعه دهند

مسئول اداره تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از پیام خود، نقش تربیتی مادران را یکی از ارکان اصلی استحکام جامعه دانست و گفت: مادران با ایثار و همراهی خود ستون شکل‌گیری نسل آینده‌اند و حمایت از جایگاه آنان به معنای حمایت از آینده علمی و فرهنگی و تربیتی کشور است.

سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم با بهره‌گیری از الگوی رفتاری و شخصیتی حضرت زهرا (س)، زمینه‌های شکوفایی زنان در تمامی عرصه‌ها بیش از پیش فراهم شود و شاهد گسترش نقش‌آفرینی آنان در توسعه علمی و پیشرفت‌های راهبردی کشور باشیم.