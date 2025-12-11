برپایی جشن های فاطمی در۱٠٠٠ کانون فرهنگی هنری مساجد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خواجه یی گفت: این رویدادها با محوریت ترویج سبک زندگی فاطمی و نقش‌آفرینی بانوان در تربیت نسل انقلابی، از دیروز آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.

وی افزود: میلاد حضرت زهرا (س)، بانوی دو عالم، نه تنها فرصتی برای تجلیل از مقام مادر و زن است، بلکه الگویی جاودان برای تقویت بنیان خانواده و جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان ادامه داد: در هرمزگان با بیش از ۱۴۰ هزار عضو فعال در کانون‌های مساجد، بر آنیم تا با برنامه‌های متنوع، این الگو را در دل محله‌ها و روستاها زنده کنیم.

خواجه یی با تشریح جزئیات برنامه‌ها افزود: جشن‌های ولادت حضرت زهرا (س) همراه با سخنرانی و اجرای سرودهای فاطمی و نمایش‌های خیابانی، سرکشی و تکریم مادران و همسران شهدا، تجلیل از بانوان نمونه مسجدی، نشست تفسیر سوره کوثر، تجلیل از مادران فاطمی و ارسال پیام تبریک به مدیران کانون‌های خواهران در مساجد مرکزی شهرهای بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، پارسیان، سیریک، بشاگرد، بندرلنگه و جاسک برگزار می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح «تلاوت نور»، محافل قرآنی، ختم صلوات، نشست‌های تبیین نقش زنان و مادران در خانواده و جامعه، جلسات مهارت‌آموزی سبک زندگی فاطمی، برپایی موکب‌های صلواتی و پذیرایی، جشنواره، احیای رسم دست‌بوسی مادران توسط فرزندان در مساجد، قرائت زیارت حضرت زهرا (س) و هدیه ثواب قرائت طرح تلاوت نور به روح پرفتوح آن حضرت و برگزاری مسابقات نقاشی و خطاطی با موضوع "مادر، آئینه زهرا" ویژه کودکان و نوجوانان در کانون محلات و روستایی اجرا خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان به عنوان استانی با تنوع قومی و مذهبی، ظرفیت بالایی در ترویج سیره فاطمی دارد، گفت: امسال، با الهام از دستاوردهای اخیر ستاد در جشنواره‌های ملی مانند مدهامتان، بر پیوند مساجد همجوار برای اجرای متمرکز برنامه‌ها تمرکز کرده‌ایم.

وی افزود: این رویدادها نه تنها پاسداشت مقام مادر است، بلکه گامی برای توانمندسازی بانوان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود و این ایام فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان‌های بانوی اسلام و تقویت نقش‌آفرینی زنان هرمزگانی در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی است.