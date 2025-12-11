رفیعی: تفسیر قرآن باید ساده، کاربردی و قابل فهم برای مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم که پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی موعود (عج) برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای ارائه تفسیر قرآن، بر کاربردیسازی معارف قرآنی برای مخاطبان عمومی تأکید کرد.
این استاد حوزوی با بیان اینکه سالها تجربه تدریس قرآن در حرم حضرت احمدبن موسی (ع) زمینه شناخت دقیق نیازهای عمومی جامعه را برای او فراهم کرده است، اظهار داشت: تفسیر قرآن تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که با زبانی ساده و در عین حال دقیق بیان شود و مخاطب بتواند رابطهای ملموس میان محتوای آیه و مسائل اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی خود برقرار کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت بهرهگیری از شیوههای جذاب در بیان تفسیر افزود: قصهها، نمونههای تاریخی، روایتهای معتبر و نکات کاربردی برگرفته از متن قرآن میتواند نقش مهمی در پیوند مردم با آموزههای وحی ایفا کند.
وی افزود: مردم باید احساس کنند که هر آیه، راهکاری برای بهبود رفتار فردی و اجتماعیشان به همراه دارد.
حجتالاسلام رفیعی به اهمیت روش صحیح پرسش و پاسخ در جلسات قرآنی اشاره کرد و گفت: طرح سوالات باید ناظر به حوزههای اعتقادی، احکام و مسائل مبتلابه جامعه باشد و پاسخگویی نیز باید با ادب، استدلال و هدایتگری همراه باشد تا شنونده بتواند از محتوای جلسه بهره عملی ببرد.
وی با معرفی برخی از تألیفات خود از جمله «تفسیر بلیغ» و «بیماریهای اخلاقی و درمانهای قرآنی» به عنوان نمونههایی از آثار مبتنی بر تفسیر تبلیغی، تصریح کرد: هدف در این نوع تألیف آن است که پیام هر آیه به گونهای ارائه شود که برای یک مخاطب عادی قابل فهم و قابل اجرا باشد.
این پژوهشگر دینی با انتقاد از کمبود نیروهای متخصص در عرصه تفسیر تبلیغی، بر ضرورت توجه حوزههای علمیه به تربیت مبلغانی توانمند تأکید کرد و گفت: امروز جامعه نیازمند کارشناسانی است که بتوانند معارف قرآن را در قالب رسانه، منبر، کلاسهای آموزشی و فضای مجازی با بیانی جذاب و روشمند منتقل کنند.
رفیعی اظهار داشت: هدف نهایی از تفسیر تبلیغی، زنده کردن فرهنگ قرآنی در زندگی مردم است و اگر این پیوند برقرار شود، قرآن میتواند در اصلاح رفتار فردی، تحکیم خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی نقشی بنیادین ایفا کند.
استاد حوزه علمیه گفت: تفسیر قرآن باید به گونهای ارائه شود که برای عموم مردم ساده، قابل فهم و کاربردی باشد و در زندگی روزمره افراد به کار گرفته شود.
