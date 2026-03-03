لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا فردا چهارشنبه با گذر موجی ناپایدار از استان، آسمان صاف در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید و تند باد لحظه ای پیش بینی می شود.

به گفته وی، از ساعات عصر و شامگاه امروز و طی روز چهارشنبه احتمال بارش باران و در نواحی سردسیر باران و برف وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بارش‌ها به ویژه در مناطق جنوبی، جنوب شرقی، شرقی و تا حدودی شمال شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

امینی با اشاره به اینکه روند کاهشی دما تا روز جمعه در استان ادامه دارد، گفت: از فردا چهارشنبه تا جمعه کاهش محسوس و یخبندان در مناطق غربی و جنوبی پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه دمای امروز شهر اصفهان در گرم ترین و خنک‌ترین ساعات بین ۲۰ و پنج درجه سلسیوس در نوسان است، اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.