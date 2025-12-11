برومند: خدمات عمرانی و حمایتی در روستاهای استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر پنجشنبه در همایش دهیاران، اظهار کرد: طی سال گذشته ۴۴۰ میلیارد ریال کمک خیرین و هفت هزار و ۲۳۱ مترمربع زمین اهدایی در حمایت از مسکن محرومان جذب شده و میزان مقاوم‌سازی واحدهای روستایی به ۷۱ درصد معادل ۵۲ هزار و ۳۶۴ واحد رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: همچنین ۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد به بانک معرفی و برای ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد قرارداد تسهیلات به ارزش ۵.۵ همت منعقد شده و پنج هزار سهمیه تسهیلات ۴۰۰ میلیونی برای استان تخصیص یافته است.

وی، اجرای ۶۳۹ واحد مسکن محرومان با مجموع اعتبارات بیش از سه هزار میلیارد ریال و نیز تأمین ۶۶۰ واحد مسکن خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مددجویان با همکاری شورای راهبردی پتروشیمی‌ها را از اقدامات شاخص سال گذشته اعلام کرد.

برومند گفت: همچنین ۲ هزار و ۵۱ واحد مسکن مددجویان با ۳۰۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض و مجموعاً پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب بنیاد ساخت و گروه‌ساخت در حال اجراست، عملیات ساخت هزار و ۵۰۰ واحد مسکن محرومان شهری نیز آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در بخش عمرانی روستاها، از اجرای ۵۳۸ پروژه طرح هادی با اعتبار ۶۲۷ میلیارد تومان، آغاز ۵۵۳ پروژه جدید با ۶۴۳ میلیارد تومان، و اجرای ۱.۲ میلیون متر مربع آسفالت با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

وی بیان کرد: همچنین زیرساخت‌های گردشگری در پنج روستا، صدور هفت هزار سند مالکیت، واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین و تهیه یا بازنگری طرح هادی ۱۰۳ روستا از دیگر اقدامات سال گذشته بوده که این تعداد تا پایان سال به ۱۴۰ روستا خواهد رسید.