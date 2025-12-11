به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اعلام هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال بارش‌های سنگین، ایستگاه‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی انجام‌شده میان شهرداری ملارد و معاونت خدمات شهری، تمهیدات لازم برای افزایش توان عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی اتخاذ شده است، بر همین اساس، تمامی شش ایستگاه عملیاتی این سازمان با بازرسی و آماده‌سازی پمپ‌های آبکشی و تجهیزات امدادی، برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارش‌ها تجهیز شده‌اند.

طبق اعلام سازمان آتش‌نشانی ملارد، نیروهای امدادی در صورت وقوع آب‌گرفتگی یا حوادث مرتبط، آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان در محل حادثه حاضر شوند. شهروندان نیز می‌توانند هرگونه وضعیت اضطراری را از طریق شماره ۱۲۵ اطلاع دهند.