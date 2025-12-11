https://mehrnews.com/x39QM3 ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹ کد خبر 6686198 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹ بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در رودسر رودسر- بارش سنگین باران در رودسر موجب آبگرفتگی گسترده معابر، اختلال در تردد خودروها و مشکلات جدی برای شهروندان شد. دریافت 23 MB کد خبر 6686198 کپی شد مطالب مرتبط بارندگیها در کشور ادامه دارد بارش شدید باران در چابکسر بارش برف در اشکورات رودسر آغاز شد مردم رودسر در فتح خرمشهر نقش تاثیر گذاری ایفا کردند خروش رودخانه صیدرمحله و پلرود در رودسر بارش باران در کهمره سرخی شیراز میزان بارش ۸۱ ساعته در لرستان؛ میانگین بارندگی ۳۶.۷ میلیمتر شد برچسبها بارش باران رودسر آبگرفتگی معابر
نظر شما