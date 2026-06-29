به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۷:۲۰ امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهر فین را لرزاند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، ارزیابیهای اولیه توسط دستگاههای مسئول و نیروهای محلی انجام شد که بر اساس گزارشهای دریافتشده، این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.
حسنزاده با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای امدادی و خدماتی استان خاطرنشان کرد: وضعیت منطقه بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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