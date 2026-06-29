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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری فین خسارتی در پی نداشت

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری فین خسارتی در پی نداشت

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری عصر امروز در شهر فین شهرستان بندرعباس، هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۷:۲۰ امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهر فین را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، ارزیابی‌های اولیه توسط دستگاه‌های مسئول و نیروهای محلی انجام شد که بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.

حسن‌زاده با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان خاطرنشان کرد: وضعیت منطقه به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6874661

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