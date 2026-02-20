استاندار کرمانشاه: اقدامات احیای بافت تاریخی کرمانشاه باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازدیدهای میدانی پایان هفته استاندار کرمانشاه از طرح‌ها و پروژه‌های شهری کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز جمعه با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار کرمانشاه و جمعی از مدیران شهری و مسئولان حوزه میراث فرهنگی، از قلب تاریخی شهر و طرح‌های بهسازی این محدوده بازدید کرد.

این بازدید میدانی با هدف پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان، بررسی میدانی وضعیت بافت‌های قدیمی و ناکارآمد و همچنین تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اجرایی انجام شد؛ موضوعی که به گفته استاندار کرمانشاه، نقش مهمی در افزایش کارآمدی مدیریت شهری و پاسخ‌گویی به انتظارات عمومی دارد.

استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید، از محدوده جدار خیابان مدرس و محلاتی از جمله فیض‌آباد بازدید کرد؛ مناطقی که در عین برخورداری از آثار تاریخی متعدد و هویت‌مند، بخشی از بافت ناکارآمد و فرسوده شهر کرمانشاه را در خود جای داده‌اند و نیازمند توجه ویژه و اقدامات عملیاتی هدفمند هستند.

حبیبی با اشاره به گستردگی بافت‌های فرسوده در استان اظهار کرد: استان کرمانشاه در مجموع بیش از دو هزار هکتار بافت ناکارآمد و فرسوده دارد که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از این میزان در محدوده شهر کرمانشاه قرار گرفته و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و اقدام جدی را دوچندان می‌کند.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای احیای بافت‌های فرسوده

وی با بیان اینکه این بافت‌ها از قدیمی‌ترین و پررفت‌وآمدترین مسیرهای شهری به شمار می‌روند، افزود: قدمت شهر کرمانشاه ریشه در همین مناطق دارد و این محدوده‌ها به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی، همواره محل تردد شهروندان و مورد توجه مسافران و گردشگران بوده‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی این بافت‌ها گفت: هرچند برنامه‌ها و اقداماتی در سال‌های گذشته آغاز شده، اما این میزان فعالیت کافی نیست و لازم است حجم عملیات افزایش یافته و با سرعت بیشتری دنبال شود؛ چرا که احیای بافت‌های فرسوده نیازمند اقدامات گسترده، هدفمند و هماهنگ است.

وی با تأکید بر لزوم انسجام میان دستگاه‌های متولی مدیریت شهری تصریح کرد: تحقق اهداف بازآفرینی شهری بدون همکاری و هماهنگی شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل میراث فرهنگی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، بازدید امروز با حضور مجموعه دستگاه‌های مرتبط انجام شد تا مسیر اجرا با هم‌افزایی بیشتری دنبال شود.

حبیبی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی بافت‌های تاریخی و قدیمی استان اشاره کرد و گفت: این مناطق می‌توانند به موتور محرک تحول اقتصادی شهر تبدیل شوند و راه‌اندازی هتل‌های سنتی، احیای خانه‌ها و فضاهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند با استقبال شهروندان و گردشگران همراه شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر رویکرد مدیریت ارشد استان برای تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: بافت‌های قدیمی که به دلیل قدمت دچار فرسودگی شده‌اند، باید به‌صورت اصولی بازسازی و احیا شوند تا بتوان از ظرفیت آن‌ها در مسیر توسعه شهری، رونق اقتصادی استان و به‌ویژه شهر کرمانشاه به شکل مؤثر استفاده کرد.