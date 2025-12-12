انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از پوست به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر، نبود اطلاعات شفاف درباره ترکیبات و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شدهاند.
کرمهای مرطوبکننده فاقد مجوز
BIOAQUA
ZOZU
IMAGES
SADOER
Crème 21
DOVE
DIADERMINE
THE BODY SHOP
NEUTROGENA Hydro Boost
Vaseline Jelly
روابط عمومی سازمان غذا و دارو هشدار داد استفاده از کرمهای فاقد مجوز به دلیل احتمال آلودگی میکروبی، ترکیبات نامشخص و ناسازگار با استانداردهای ایمنی میتواند موجب آسیبهای پوستی و حساسیت شود. این اقلام در اولویت نظارت قرار دارند.
همچنین از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده این محصولات در بازار، از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، موارد را گزارش دهند.
نظر شما