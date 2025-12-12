انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از پوست به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر، نبود اطلاعات شفاف درباره ترکیبات و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

کرم‌های مرطوب‌کننده فاقد مجوز

BIOAQUA

ZOZU

IMAGES

SADOER

Crème 21

DOVE

DIADERMINE

THE BODY SHOP

NEUTROGENA Hydro Boost

Vaseline Jelly

روابط عمومی سازمان غذا و دارو هشدار داد استفاده از کرم‌های فاقد مجوز به دلیل احتمال آلودگی میکروبی، ترکیبات نامشخص و ناسازگار با استانداردهای ایمنی می‌تواند موجب آسیب‌های پوستی و حساسیت شود. این اقلام در اولویت نظارت قرار دارند.

همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده این محصولات در بازار، از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، موارد را گزارش دهند.