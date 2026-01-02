امام جمعه رامشیر: اعتراض حق مردم ولی ناامنی‌ خواست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، به سه محور مهم مذهبی، فرهنگی و اقتصادی پرداخت.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سیزدهم ماه رجب را یادآور تولد پیشوای عدالت، شجاعت و ایمان دانست و اظهار کرد: حضرت علی علیه السلام نه تنها عالم‌ترین یار پیامبر اکرم هستند، بلکه در میدان‌های نبرد نیز شکست‌ناپذیرترین سردار تاریخی اسلام به شمار می‌روند.

امام جمعه رامشیر با اشاره به رشادت‌های آن حضرت افزود: تاریخ به روشنی گواه است که امیرالمؤمنین در هر نبردی که حضور داشتند، پرچم پیروزی را برافراشتند و پیامبر اعظم نیز شجاعت ایشان را ستوده و علی را شجاع‌ترین مردم معرفی کردند.

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه ضربت‌های حضرت علی تعیین‌کننده و نهایی بود، ادامه داد: پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین را شمشیر خدا بر دشمنان دانستند و این تعبیر، عمق جایگاه جهادی و الهی آن حضرت را نشان می‌دهد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از شجاعت کم‌نظیر امام علی علیه السلام تصریح کرد: آن حضرت اغلب پیاده می‌جنگیدند و هرگز به دشمن پشت نمی‌کردند و خود فرمودند روزی که به دشمن پشت کنم، آن روز هرگز فرا نخواهد رسید.

در بخش دوم خطبه‌ها، امام جمعه رامشیر به سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: ششمین سالگرد شهادت این سردار بزرگ، یادآور شخصیتی ولایتمدار، شجاع، متواضع، بااخلاص و بصیر است که تمام عمر خود را در مسیر دفاع از ارزش‌ها و مکتب اهل بیت قرار داد.

وی افزود: حاج قاسم سلیمانی با ایمان راسخ، سعه صدر، اقتدار و پایبندی به ولایت، به نماد مقاومت و عاقبت به خیری تبدیل شد و یاد او به همراه همرزمان و همه شهدای مدافع حرم همواره زنده خواهد ماند.

حجت الاسلام هاشمی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به گرانی‌های اخیر و نوسانات شدید بازار اظهار کرد: رشد سریع قیمت‌ها و جهش نرخ ارز، فشار قابل توجهی بر معیشت مردم و اصناف وارد کرده و این نگرانی‌ها واقعی و قابل درک است.

وی تأکید کرد: اعتراض به گرانی و مطالبه کاهش هزینه‌ها حق طبیعی مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را انکار کند اما باید میان اعتراض منطقی و صنفی با ایجاد آشوب و ناامنی تفاوت قائل شد.

امام جمعه رامشیر افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه التهاب و ناامنی در بازار، پیش از همه به خود مردم و بازاریان آسیب می‌زند و دشمن امروز با جنگ اقتصادی و روانی به دنبال ایجاد تفرقه است.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان تصریح کرد: دولت و دستگاه‌های مسئول باید با سرعت و جدیت بیشتری برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کالا، توزیع بسته‌های معیشتی فوری به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و ارائه برنامه‌های شفاف اقتصادی اقدام کنند.

حجت الاسلام هاشمی در پایان گفت: مردم ایران هوشیار هستند و اجازه نمی‌دهند مطالبات بحق معیشتی آنان به ابزاری برای ناامنی و سوءاستفاده جریان‌های معاند تبدیل شود و قوای سه‌گانه باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت فوری خود قرار دهند.