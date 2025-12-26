ضرورت حفظ مردمی بودن اعتکاف و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: روزه و عبادت در ماه رجب موجب امان از عذاب قبر است.

وی، اعتکاف را «کارگاه عملی خودسازی و بازسازی ارتباط با خداوند» دانست و افزود: در شرایطی که دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال ناامیدی مردم است، تقویت ایمان و امید در مساجد و مراکز دینی تنها راه مقابله خواهد بود. هاشمی تأکید کرد: اعتکاف باید جنبه مردمی خود را حفظ کند و در عین حال مجموعه‌های فرهنگی نیز نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

وی به ولادت حضرت جوادالائمه (ع) اشاره کرد و گفت: امامت ایشان در خردسالی نشان داد که تعیین امام به انتخاب خداوند است و سن و سال شرط آن نیست. امام جواد (ع) با علم الهی خود تردیدها را زدود و دانشمندان بزرگ زمانه را به چالش کشید.

امام جمعه رامشیر در بخش سوم خطبه‌ها، سالروز حماسه ۹ دی و سوم تیر ۱۴۰۴ را یادآور شد و گفت: وجه مشترک این دو یوم‌الله، بصیرت و اراده مردم، خطای محاسباتی دشمن و رهبری حکیمانه است.

وی تأکید کرد: هرجا ملت پای کار آمد، دشمن عقب‌نشینی کرد و پیروزی حاصل شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی در پایان به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: احتکار و گرانی‌های افسارگسیخته ناشی از سودجویی شبکه‌هایی است که منافع خود را بر رفاه عمومی ترجیح می‌دهند.

وی افزود: آسیب‌دیدگی معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی، خدمت آشکار به دشمنان است و مسئولان باید با قطع دست دلالان و محتکران اجازه ندهند عزت ملی زیر بار سودجویی عده‌ای لگدمال شود.