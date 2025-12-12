زورآوند: احتمال رگبار برف در مناطق سردسیر کرمانشاه وجود دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار داشت: امواج ناپایدار کماکان طی امروز و فردا نیز جو منطقه را تحت تأثیر داشته و افزون بر ابرناکی آسمان، در بعضی ساعات بارش‌هایی برای سطح استان در پی خواهند داشت.

وی افزود: آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ناپایداری‌ها همچنان در بیشتر نقاط استان فعال هستند و تداوم آن‌ها طی دو روز آینده قابل انتظار است.

زورآوند با اشاره به اینکه بارش‌ها در روز شنبه نمود بیشتری خواهند داشت، تصریح کرد: بارش که فردا شنبه شدت بیشتری خواهد داشت؛ افزون بر ارتفاعات و نواحی کوهستانی، در مناطق سردسیر نیز ممکن است به شکل رگبار برف مشاهده گردد.

وی بیان کرد: با توجه به این شرایط، ضروری است شهروندان و به‌ویژه رانندگان محورهای کوهستانی نسبت به لغزندگی احتمالی جاده‌ها و کاهش دید افقی هوشیار باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت جوی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه نیز اظهار داشت: از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه با کاهش ناپایداری، اگر بارشی در سطح استان مشاهده گردد خفیف و پراکنده خواهد بود.

وی افزود: با وجود کاهش فعالیت سامانه، آسمان استان همچنان در برخی ساعات با ابرناکی همراه خواهد بود و بارش‌های خفیف در نقاطی محدود دور از انتظار نیست.

زورآوند در ادامه تأکید کرد: متوسط دمای هوا تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط تغییرات زیادی نخواهد داشت و شرایط نسبی دما در اکثر مناطق ثابت می‌ماند. وی افزود: این ثبات دمایی در کنار کاهش نسبی ناپایداری‌ها موجب می‌شود الگوی سرمای فعلی در نواحی سردسیر همچنان پایدار بماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هوشیاری در ترددهای جاده‌ای، توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارش‌ها ضروری است و مردم لازم است پیش از سفر، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.