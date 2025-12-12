به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بیان داشت: تقوا راه رسیدن به رستگاری است و شکر واقعی نعمت ولایت در تبعیت محض از فرامین اهل بیت علیهم‌السلام معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ولایت امیرالمومنین بزرگ‌ترین نعمت خدا بر بندگان است افزود: آنچه که در زیارت‌نامه‌ها و روایات مطرح شده بر اهمیت ولایت به عنوان نعمت ویژه الهی تأکید دارد و مؤمنان باید این نعمت را قدر بدانند.

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان داشت: بر اساس روایات اهل بیت محور اصلی رستگاری در دنیا و آخرت پیروی عملی از امیرالمومنین و ائمه معصومین است و این تبعیت نباید تنها در گفتار باشد بلکه در عمل، رفتار، اخلاق و سبک زندگی نیز باید نمود داشته باشد.

وی افزود: کسانی که زندگی خود را بر اساس سیره اهل بیت تنظیم می‌کنند در قیامت در بالاترین درجات بهشت همنشین پیامبر و اولیای الهی خواهند بود.

وی با اشاره به بیانات امام کاظم علیه‌السلام اضافه کرد: شیعیان واقعی به سبب عمل به دستورات اهل بیت در قیامت در رتبه و جایگاه آن بزرگواران قرار می‌گیرند و این وعده الهی برای کسانی است که ولایت را با عمل همراه می‌کنند. حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب بیان داشت: معرفت نسبت به جایگاه ولایت و عمل بر اساس این معرفت، اساس سعادت و نجات انسان است و هر مؤمنی باید این حقیقت را در زندگی خود جاری کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه ادامه داد: شیعه دارای آداب و نشانه‌هایی است و کسی که مدعی محبت اهل بیت است باید این ویژگی‌ها را در وجود خود تقویت و زنده کند. وی با اشاره به روایت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها افزود: معیار شیعه بودن عمل به اوامر الهی و پرهیز از نواهی است و اگر کسی بر خلاف دستورات دین رفتار کند از زمره شیعیان واقعی خارج می‌شود هرچند در رتبه محبین و شفاعت شوندگان قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: امروز منابع دینی و راه‌های دسترسی به معارف اهل بیت برای مردم فراوان است و همه می‌دانیم چه چیزی واجب، حرام، مستحب یا مکروه است و باید با برنامه‌ریزی، مراقبه نفس و محاسبه اعمال روزانه‌، خود را برای قرار گرفتن در زمره شیعیان واقعی آماده کنیم.

ضرورت تقوای عملی و مراقبه مداوم

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان داشت: مؤمن واقعی کسی است که برای رشد معنوی خود برنامه دارد، اعمالش را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد رفتارهای خلاف شرع مانند غیبت، دروغ، تهمت، کم‌فروشی یا تضییع حقوق دیگران را کنار بگذارد.

وی افزود: با استمرار مراقبه نفس، انسان آرام آرام به جایگاه شیعیان واقعی نزدیک می‌شود.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب خاطرنشان کرد: اگر انسان نسبت به احکام دین بی‌تفاوت شود و هوای نفس او را در رفتار و گفتار مدیریت کند، از مسیر ولایت اهل بیت خارج شده و در مسیر شیطان قرار می‌گیرد که نتیجه آن دوری از سعادت است.

وی افزود: بر اساس روایت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها کسی که به اوامر عمل کند و از نواهی پرهیز نماید، سعادتمند و از شیعیان واقعی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب با اشاره به روایتی از امام عسکری علیه‌السلام بیان داشت: شیعیان حقیقی کسانی هستند که حتی در تنگدستی، برادران دینی خود را بر خویش مقدم می‌دارند و این روحیه ایثار، انفاق و کمک به نیازمندان از نشانه‌های مهم شیعه است.

وی افزود: خداوند به نیت انسان نگاه می‌کند و حتی اگر امکانات محدود باشد، همان اندک انفاق در راه خدا نزد پروردگار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ادامه داد: هرکس که بخواهد مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار گیرد باید تلاش کند در عمل شیعه باشد و با تصمیم جدی و همت، خود را به مسیر بندگی خالصانه و اطاعت الهی نزدیک کند.

وی گفت: اگر انسان بخواهد، نصرت الهی شامل حال او خواهد شد و می‌تواند در زمره شیعیان واقعی قرار گیرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه در پایان بخش نخست خطبه‌ها از خداوند متعال خواست مردم را در مسیر ولایت اهل بیت ثابت قدم نگه دارد و آنان را در قیامت در زمره شیعیان واقعی امیرالمومنین علیه‌السلام قرار دهد.

نقد نگاه ابزاری غرب به زن و خانواده

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به ایام ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: امروز تقابل جدی میان مکتب اسلام و مکتب غرب در موضوع زن و خانواده وجود دارد و تمدن غرب چیزی برای عرضه در این حوزه ندارد.

وی افزود: مطالعه اندیشه متفکران غرب نشان می‌دهد آنان نگاه تحقیرآمیز و غیرقابل بیان نسبت به زن داشته‌اند و این موضوع در آثار فلسفی و فرهنگی آن‌ها مشهود است.

وی با اشاره به گفته‌های برتراند راسل اندیشمند مشهور غربی افزود: این نگاه‌های ضدزن و تحقیرآمیز نشان از مادی‌گرایی مطلق غرب دارد که در آن زن تنها ابزاری برای سودجویی و لذت‌طلبی است.

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان داشت: پس از انقلاب صنعتی، زنان را برای کار ارزان‌قیمت به کارخانه‌ها کشاندند و همین موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب جنسی و فروپاشی بنیان خانواده در غرب شد.

وی افزود: افزایش فساد، خشونت علیه زنان و تخریب جایگاه مادر در غرب نتیجه همین نگاه ابزاری است.

وی اعلام کرد: طبق برخی آمارهای رسمی، در انگلیس به طور متوسط هر سه روز یک زن به وسیله شریک زندگی خود کشته می‌شود و با وجود این بحران‌ها، رسانه‌های غربی اجازه نمی‌دهند چهره واقعی زندگی زنان در غرب آشکار شود.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ادامه داد: غرب با شعارهای فریبنده آزادی زن و دفاع از حقوق زنان تلاش می‌کند کودتا، جنگ و اغتشاش ایجاد کند و از این شعارها برای سلطه بر منابع کشورهای دیگر بهره ببرد.

وی افزود: شعارهای فریبنده‌ای نظیر زن، زندگی، آزادی نیز از همین جنس است و هدف آن ایجاد دو قطبی و آشوب در جامعه ایران است.

وی اشاره کرد: رسانه‌های غربی با ترویج فرهنگ ابتذال تلاش دارند ایمان، حیا و عفت زنان ایرانی را هدف قرار دهند اما تا زمانی که بانوان این کشور حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را الگوی خود قرار دهند دشمن به اهدافش نخواهد رسید.

جایگاه بی‌بدیل زن در اندیشه اسلامی

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان داشت: مقایسه نگاه اسلام به زن با نگاه غرب نشان می‌دهد هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای زن کرامت و احترام قائل نشده است.

وی افزود: بر اساس روایات، دختر بودن موجب گشایش درهای بهشت، همسر بودن موجب تکمیل دین شوهر و مادر بودن موجب قرار گرفتن بهشت زیر قدم‌های اوست و این عظمت در هیچ مکتب دیگری وجود ندارد.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب افزود: دشمن با سوءاستفاده از رسانه‌ها تلاش دارد تصویر دیگری ارائه دهد اما حقیقت آن است که زنان ایرانی به سبب الگوگیری از سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها مایه افتخار ملت هستند و حجاب و عفت آنان سرمایه معنوی جامعه به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: زنان ایران اسلامی به خوبی می‌دانند نباید در دام سناریوهای دشمن گرفتار شوند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ادامه داد: همه باید مراقب باشیم که دشمن با شعارهای ساختگی نتواند به ارزش‌های خانواده و جایگاه زن در جامعه اسلامی خدشه وارد کند.

وی افزود: فرهنگ غربی تهی از معناست و تجربه نشان داده که پیگیری آن، بنیان خانواده را تضعیف می‌کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه بیان کرد: امروز غرب با بحران‌های گسترده خانوادگی، خشونت علیه زنان و فروپاشی اخلاقی روبه‌روست اما با امپراتوری رسانه‌ای خود مانع دیده شدن واقعیت می‌شود.

وی این شرایط را عبرت‌آموز دانست و تأکید کرد: زنان ایرانی نباید تحت تأثیر چنین جریان‌هایی قرار گیرند.

وی افزود: احترام به زن در اسلام نه یک شعار بلکه یک حقیقت روشن است و آیات قرآن و روایات معصومین این جایگاه را با شفافیت بیان کرده‌اند و لازم است خانواده‌ها به این معارف الهی بازگردند.

حمایت مردم از مسئولان و ضرورت رسیدگی به مطالبات

امام جمعه موقت کرمانشاه در بخش پایانی خطبه‌ها بیان داشت: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، حامی مسئولان هستند و به خوبی شرایط ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان را درک می‌کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت تأکید کرده‌اند و این حمایت وظیفه هر کسی است که خود را پیرو ولایت می‌داند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ادامه داد: دولت در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و شرایط خاص کشور عملکرد خوبی داشته و مسئولان با تلاش مجاهدانه در خدمت مردم بوده‌اند.

وی افزود: این همراهی مردم به معنای نداشتن گلایه نیست و مسئولان باید توجه بیشتری به مشکلات و خواسته‌های مردم داشته باشند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب با اشاره به نوسانات بازار و اختلاف قیمت کالاها در مناطق مختلف شهر بیان داشت: نبود نظارت کافی موجب ایجاد نارضایتی شده و مردم انتظار دارند این موضوع با جدیت پیگیری و ساماندهی شود.

وی افزود: مسئولان باید تلاش‌های خود را بیش از پیش افزایش دهند تا اعتماد مردم به خدمت‌رسانی تقویت شود.

امام جمعه موقت کرمانشاه تاکید کرد: مردم وفادار ایران اسلامی همواره پای انقلاب و ارزش‌های دینی ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید قدردان این همراهی باشند و با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات گام بردارند.