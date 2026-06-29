به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب، عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان گیلانغرب با اشاره به رسالت ائمه جمعه اظهار کرد: این جایگاه در امتداد مأموریت انبیای الهی تعریف شده است.

وی با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین محسن دانیاری در مدت حضور در گیلانغرب، افزود: وی با روحیه‌ای جهادی در مسیر خدمت به مردم گام برداشت و امیدواریم در مسئولیت جدید نیز منشأ اثر و برکت باشد.

فاطمی‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انقلابی گیلانغرب، این شهرستان را دومین شهر مقاوم کشور و سرزمین ایثار و مقاومت دانست و گفت: این پیشینه می‌تواند زمینه‌ساز ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی باشد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه با تبیین اهداف انقلاب اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی بر پایه اسلام ناب محمدی و نهضت عاشورا شکل گرفته و مأموریت آن دفاع از مستضعفان و مقابله با استکبار جهانی است.

وی با بیان ویژگی‌های امام جمعه تراز انقلاب اسلامی افزود: این جایگاه باید مردم را به تقوا، اخلاق، وحدت و سبک زندگی اسلامی دعوت کرده و با روشنگری، امیدآفرینی و پاسخ به شبهات نقش‌آفرین باشد.

فاطمی‌نسب در ادامه بصیرت‌افزایی را از مهم‌ترین وظایف ائمه جمعه دانست و گفت: در شرایط جنگ رسانه‌ای و شناختی، تریبون نماز جمعه باید به پایگاه روشنگری و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت کادرسازی و تربیت نسل جوان مؤمن و انقلابی تأکید کرد و اظهار داشت: این اقدام می‌تواند آینده مدیریت کشور را در مسیر آرمان‌های انقلاب تضمین کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مسئولان و مردم، مسیر خدمت‌رسانی و تقویت ارزش‌های اسلامی در گیلانغرب با قوت ادامه یابد.