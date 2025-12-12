اعزام بالگرد برای انتقال ۵ مصدوم واژگونی اتوبوس یاسوج-سمیرم به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر یاسوج-سمیرم گفت: این حادثه بام در منطقه پشته سمیرم رخ داد و اتوبوس مسیر تهران-یاسوج در این منطقه واژگون شد که متأسفانه سه نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند.
وی در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه افزود: طی پیگیری مجدد از استان اصفهان، ۵ مصدوم که نیاز به مراقبتهای ویژه داشتند توسط بالگرد به اصفهان منتقل شدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۲ نفر از مصدومان دانشجوی اهل کاشان هستند که متقاضی ادامه روند درمان در استان محل اقامت خود هستند و به استان ما اعزام نشدند، افزود: از ۱۰ مصدوم باقیمانده ۲ نفر با توجه به آسیبهای وارده قابلیت انتقال با اتوبوس آمبولانس را ندارند.
وی تصریح کرد: در صورت تأیید پزشکان ۸ مصدوم دیگر این حادثه توسط اتوبوس آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به کهگیلویه و بویراحمد منتقل میشوند و ادامه روند درمان در استان انجام میگیرد.
رحمانی بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه و با صدور دستوری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مأمور پیگیری و رسیدگی به امور مصدومین کردیم که این امر منتج به اعزام تیم اولیه و متعاقب آن تیم ثانویه متشکل از مدیرکل مدیریت بحران، راهداری، اورژانس، هلال احمر به محل حادثه و بیمارستانهای سمیرم و اصفهان شد.
