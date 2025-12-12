به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و بزرگداشت مقام مادر و مقام زن، یاد و نام شهدای ایران اسلامی و شهدای ستاد نماز جمعه مرکز استان مازندران را گرامی داشت.

وی با تقدیم احترام به مقام معظم رهبری، نمایندگان پیشین مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مجلس و شخصیت‌های برجسته استان، به جایگاه زنان در جامعه و خانواده پرداخت و گفت: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با زنان و فرهیختگان جامعه اهمیت عدالت اجتماعی و خانوادگی، حرمت و کرامت زنان و برابری حقوق مردان و زنان در فعالیت‌های اجتماعی، کسب‌وکار و مناصب حکومتی را برجسته کرده است.

زمانی با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در حمایت از ولایت امام علی علیه‌السلام، تصریح کرد: ما رهرو حضرت زهرا هستیم و امروز همچون ایشان در مسیر ولایت و ولایت‌مداری حرکت می‌کنیم و تفاوت امروز با آن زمان این است که مردم ایران اسلامی همچنان گوش به فرمان ولی فقیه هستند.

وی همچنین بر اهمیت پاسخگویی مسئولان به مردم تأکید کرد و افزود: اگرچه از نظر قانون و اعتبار کم نداریم، اما نیازمند پیگیری و پاسخگویی شایسته هستیم تا از فرافکنی و توجیهات فردی جلوگیری شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های پنج ساله، قوانین مجلس و دستورالعمل‌های اجرایی دولت، اظهار داشت: با مدیریت منسجم و برنامه‌محور، می‌توان روزهای درخشانی برای استان مازندران و مرکز استان رقم زد و توسعه فردی و اجتماعی را به پیش برد.

زمانی بر ضرورت بهره‌مندی مردم مرکز استان از امکانات تخصصی و فوق‌تخصصی در حوزه توانبخشی، مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی از جمله پارک موزه دفاع مقدس تأکید کرد و تصریح کرد: حق مردم است که از برنامه‌های جامع هفتم، حمایت از خانواده و تعالی جمعیت بهره‌مند شوند و قوانین و دستورالعمل‌ها در خدمت مردم به کار گرفته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با ارتباط مستمر، صداقت، تعهد حرفه‌ای و طهارت اقتصادی، در مسیر خدمت به مردم و پاسخگویی به مطالبات آن‌ها تلاش خواهیم کرد.