امام جمعه شاهرود: حمایت از دولت وظیفه ملی است؛ نقد باید سازنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه با بیان اینکه تکریم مقام مادر و زن فقط برای روز زن نیست بلکه باید در تمام ایام سال باشد، ابراز کرد: ما اگر خانواده و نسل پاک و تربیت شده و متدین می‌خواهیم باید مادران و زنان را تکریم کنیم.

وی با اشاره به برگزاری به رزمایش سهند ۲۰۲۵ با حضور ایران و ۱۰ کشور بین‌المللی عضو شانگهای، تاکید کرد: نکته مهم این رزمایش آن است که بعد از جنگ ۱۲ روزه علیرغم تمام حرف‌های رئیس جمهور آمریکا و مسئولان رژیم صهیونیستی، ایران توان رزمی و دفاع خود را از دست نداده و حضور مقتدرانه در این رزمایش، گواه این امر بود.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه رزمایش سهند یک رزمایش بین‌المللی با حضور کشورهای عضو شانگهای بود که توانست اقتدار و قوت و قدرت ایران اسلامی را نشان داد، ابراز کرد: همزمان در خلیج فارس و دریای عمان هم نیروی دریایی ایران اسلامی توانست رزمایش خوبی را برگزار کند که اقتدار ایران نیرو هم به رخ جهانیان کشیده شد.

امینی با بیان اینکه نیروهای مسلح ما نشان دادند که اگر دشمن میل به شرارت داشته باشد، جواب دندان‌شکنی را دریافت خواهد کرد، تاکید کرد: همه این رزمایش‌ها نشان دهنده آن است که ملت ایران با این سابقه و تاریخی که دارد با استفاده از تجارب هشت سال دفاع مقدس و دوران پرتلاطم بعد از آن و با تمام خباثت‌ها و تحریم‌ها و … ملتی مقاوم و دارای نیروهای مسلح قوی هستند.

وی با بیان اینکه علیرغم همه مشکلاتی که وجود دارد، نیروهای مسلح ما با صلابت در میدان هستند، افزود: باید قدردان نیروهای مسلح بود که اقتدار ما را هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در رزمایش‌ها، اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان ثابت کردند.

امام جمعه شاهرود همچنین در دیگر بخش سخنان خود بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرد و ابراز داشت: امامین انقلاب اسلامی از ابتدا حتی دولت بنی صدر را هم مورد حمایت قرار می‌دادند چرا که نظر امامین انقلاب اسلامی حمایت از دولت‌ها است.

امینی با بیان اینکه همه دولت‌ها فرای گرایش‌ها و مسائل سیاسی، می‌بایست در زمانی که در کار هستند و دولت دولت است، مورد حمایت قرار گیرد، تاکید کرد: این حمایت اما تنها مختص دولت هم نیست بلکه باید از همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت کرد.

وی افزود: اگر کسی مصلحت کشور را می‌خواهد باید ارکان نظام را حمایت کند البته این منافی با نقد نیست دولت‌ها معصوم نیستند اما نقد منصفانه همراه با نشان دادن راهکارهای عملی همراه با دلسوزی، منافاتی با حمایت از دولتمردان و مسئولان ندارد و اتفاقاً بخشی از حمایت از قالب نقد است چرا که اگر دولتی نقد نشد، این تصور ایجاد خواهد شد که همه تصمیمات و کارهای دولت درست است لیکن امروز باید همه از دولتمردان مانند دیگر ارکان نظام، حمایت کنند.