به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دهم آذر ۱۴۰۴، جلیل کوهپایهزاده رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان با حضور در سازمان ورزش شهرداری تهران با حسین اوجاقی مدیرعامل این سازمان دیدار کرد؛ نشستی که با محوریت توسعه فضاهای ورزشی قابل دسترس برای جامعه جانبازان و افراد دارای معلولیت برگزار شد و در نهایت با امضای یک تفاهمنامه رسمی به پایان رسید.
در این نشست، اوجاقی اعلام کرد که سازمان ورزش شهرداری تهران چهار مجموعه ورزشی را در نقاط مختلف پایتخت برای استفاده ورزشکاران معلول و مناسبسازی کامل اختصاص داده است. این مجموعهها شامل مجموعه ایثار در منطقه ۸ با امکانات استخر، سالن بدنسازی و سالن رزمی، مجموعه باغ گلستان در منطقه ۱۰ با سالن بدنسازی و استخر، مجموعه شهید بروجردی در منطقه ۱۵ با سالن چندمنظوره، والیبال، بدنسازی و TRX و همچنین مجموعه شهید باکری در منطقه ۱۹ با سالن چندمنظوره، سالن رزمی، ژیمناستیک، کونگفو و کیکبوکسینگ است.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد: مناسبسازی این اماکن شامل نصب رمپ استاندارد، تجهیز به آسانسور و بالابر، و اصلاح مسیرهای تردد خواهد بود و سازمان برای رعایت استانداردهای تخصصی از مشاوره فدراسیون بهره میبرد.
اوجاقی همچنین خبر داد در استادیوم جدیدی -که طرح مطالعاتی آن در محدوده جنوب شرق تهران و به دستور شهردار در دست بررسی است- ایجاد یک بخش کامل و مستقل برای خدمات ورزشی ویژه جانبازان و توانیابان نیز پیشنهاد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ورزش در ادامه ،درباره رقابتهای پاراقهرمان شهر- که قرار است در پایان آذرماه برگزار شود- توضیح داد: این مسابقات در رشتههای عمومی و تخصصی از جمله شنا در شش کلاس، تیراندازی، تنیس روی میز، دارت، بوچیا، مچاندازی، مینیگلف، بهکاپ، فوتسال قطع عضو، وزنهبرداری، شوتدارت و پرتاب توپ به حلقه برگزار خواهد شد.
او تأکید کرد: فضاهای مناسبسازیشده نقش مهمی در ارتقای کیفیت این رقابتها خواهند داشت.
کوهپایه زاده: تلاش های شهرداری تهران ستودنی است / به پاراقهرمان شهر کمک می کنیم
در ادامه جلسه، جلیل کوهپایهزاده رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان با قدردانی از این اقدام شهرداری گفت: تلاشهای شهرداری تهران برای ایجاد زیرساختهای ورزشی قابل دسترس برای معلولان ستودنی است.
وی همچنین گنجاندن مسابقات جانبازان و معلولین در جام قهرمان شهر با عنوان «پاراقهرمان شهر» را اقدامی ارزشمند و حرفهای برشمرد و در عین حال تأکید کرد: مجموعههای ویژه معلولان باید در سطح شهر پراکنده باشند، زیرا بسیاری از خانوادههای دارای فرد معلول با مشکلات مالی و دشواری رفتوآمد مواجهاند و دسترسی محلی برای آنان حیاتی است.
کوهپایهزاده با اشاره به اینکه کشورمان حدود سه میلیون معلول حرکتی، سه میلیون معلول ذهنی، یکونیم میلیون نابینا و به همین میزان، جمعیت کمتوان دارد، گفت: گسترش زیرساختهای ورزشی استاندارد، نه یک اقدام حمایتی بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
او همچنین بیان کرد: فدراسیون از ظرفیت مجموعههای سازمان ورزش برای استعدادیابی استفاده میکند و انجمنهای ورزشی وابسته به فدراسیون نیز در برگزاری مسابقات پاراقهرمان شهر مشارکت خواهند داشت.
این نشست با نهاییشدن تفاهمنامه و توافق دو طرف بر اجرای فوری برنامههای مناسبسازی و انجام همکاریهای مشترکِ مستمر، پایان یافت.
