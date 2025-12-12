به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد شیاسی در خطبههای نماز جمعه این هفته ورزنه در مسجد جامع ورزنه به تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، بیان ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش زنان و مادران شهدا، ضرورت توجه به قشر رانندگان و اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین شیاسی در خطبه اول با اشاره به کلام حضرت لقمان و آیات قرآن کریم پیرامون اقامه نماز، امر به معروف و صبر بر سختیها گفت: این دو فریضه الهی گاهی مورد غفلت قرار میگیرد؛ برخی از ترس دردسر سکوت میکنند درحالیکه ترک این وظایف دینی آثار اجتماعی جبرانناپذیری دارد.
وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، منابع معتبر شناخت آن حضرت را قرآن، روایات پیامبر (ص)، سخنان ائمه اطهار (ع)، آثار علمای بزرگ و متون زیارت دانست و افزود: آیاتی همچون آیه مباهله، سوره کوثر، سوره انسان و آیه تطهیر به روشنی جایگاه بیبدیل حضرت زهرا (س) را بیان میکند.
امام جمعه ورزنه تأکید کرد: حضرت زهرا (س) خیر کثیری است که خداوند به پیامبر اکرم (ص) عطا کرد؛ عظمت این بانوی بزرگ در منابع شیعه و سنی مورد تأکید است.
توجه ویژه به والدین و نقش مادران
شیاسی با اشاره به اهمیت احترام به والدین گفت: تا زمانی که پدر و مادر زندهاند باید قدرشان را دانست؛ گل و هدیه پس از وفات فایدهای ندارد. مادران شهدا با افتخار فرزندانشان را تقدیم انقلاب کردند و نقش آنان در مکتب اسلام بیبدیل است.
امام جمعه ورزنه با گرامیداشت روز مادر و مقام زن، اظهار کرد: اسلام بیش از هر مکتبی مدافع حقوق واقعی زنان است و بانوان در دوران انقلاب و دفاع از ارزشها نقش تعیینکنندهای داشتهاند.
وی با اشاره به ۲۶ آذر، روز حملونقل و رانندگان، از زحمات این قشر تقدیر کرد و گفت: رانندگی از سختترین مشاغل است و رانندگان، بهویژه رانندگان وسایل سنگین، نیازمند حمایت بیشتر هستند. اقدامات انجامشده کافی نیست و باید توجه بیشتری به مشکلات آنان شود.
امام جمعه ورزنه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف میان حوزه و دانشگاه بوده اما امروز این دو مجموعه علمی در کنار هم برای پیشرفت کشور تلاش میکنند.
وی افزود: بسیاری از روحانیون در رشتههای تخصصی مانند پزشکی، اقتصاد و علوم اجتماعی فعالاند و حضور آنان در دانشگاهها به ارتقای علمی کشور کمک میکند.
شیاسی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از دولتها گفت: دولتها ممکن است ضعفهایی داشته باشند اما تخریب کردن، راه حل نیست. انتقاد سازنده باید در جهت رفع مشکلات و کمک به مدیریت کشور باشد.
امام جمعه ورزنه افزود: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند؛ مردمی که ولینعمت مسئولاناند و در همه صحنهها از انقلاب دفاع کردهاند.
