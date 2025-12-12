مصدومان واژگونی اتوبوس تهران - یاسوج به ۱۸ نفر افزایش یافت

علیرضا نیک روز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس تهران-یاسوج به ۱۸ نفر افزایش یافت، اظهار کرد: راننده اتوبوس تهران-یاسوج بر اثر واژگونی به دره سقوط کرده بود که با کمک امدادگران هلال احمر یاسوج و اصفهان پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: جلیل ضیایی که پیش از این به عنوان جان باخته اعلام شده بود نجات یافت و در حال انتقال به مرکز درمانی سمیرم است

وی اضافه کرد: در این حادثه ۳ نفر کشته و ۱۸ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر نیز به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شدند.