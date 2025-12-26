امام جمعه کرگانرود: جنگ فرهنگی دشمن ادامه دارد

حجت الاسلام ابراهیم فلاح در خطبههای نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: مؤمنان باید در همه اعمال و رفتار خود، خداوند متعال را حاضر و ناظر بدانند و از گناهانی همچون غیبت پرهیز کنند. انسان باید در هر جایی که خداوند امر به حضور کرده حاضر باشد و از هر مکانی که نهی کرده دوری کند و همواره به یاد روز قیامت و حساب و کتاب اعمال باشد.
وی با اشاره به آیات قرآن، کسانی که از عمل به فرامین الهی و قرآن سرپیچی میکنند را مورد نکوهش قرار داد و افزود: در قرآن، افرادی که آیات الهی را تکذیب میکنند به حیوانات تشبیه شدهاند و این افراد از ظالمان هستند که مشمول رحمت الهی قرار نمیگیرند و هدایت نخواهند شد.
حجتالاسلام فلاح در ادامه با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: عمل به دستورات خداوند، اقامه دین، اقامه نماز، رعایت عدالت و اقامه کتاب خدا، راه رسیدن به رستگاری است.
ادامه جنگ نرم دشمن علیه ایران اسلامی
امام جمعه بخش کرگانرود در خطبه دوم با تأکید دوباره بر تقوای الهی گفت: اگرچه جنگ سخت میان ایران اسلامی و دشمنان در ظاهر متوقف شده است، اما جنگ فرهنگی، اقتصادی و رسانهای همچنان ادامه دارد و دشمنان میدان نبرد را تغییر دادهاند.
وی افزود: دشمنان در جریان جنگ ۱۲ روزه، سیلی سختی از ملت ایران خوردند و به هیچیک از اهداف شوم خود از جمله تجزیه و نابودی کشور نرسیدند و اکنون فرهنگ جامعه را هدف قرار دادهاند که با بصیرت مردم و درایت مسئولان، این توطئه نیز ناکام خواهد ماند.
مطالبه کاهش فشارهای اقتصادی از مسئولان
حجتالاسلام فلاح در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، از مسئولان و مدیران خواست برای کاهش فشارهای اقتصادی اقدامات جدی انجام دهند و گفت: مردم فشارهای اقتصادی را با صبر تحمل میکنند، اما کمکاری و بیتوجهی مسئولان را تحمل نخواهند کرد و انتظار دارند قیمت اقلام ضروری با اقدام فوری مدیریت شود.
۹ دی؛ نماد بصیرت ملت ایران
امام جمعه بخش کرگانرود با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار کرد: دشمنان با فریبکاری و شعارهای انحرافی تلاش کردند بین مردم تفرقه ایجاد کنند، اما ملت ایران با بصیرت خود چشم فتنه را کور کردند. این حماسه شباهت زیادی با جنگ ۱۲ روزه داشت که در آن نیز مردم با حضور آگاهانه، نقشه دشمنان را با شکست مواجه کردند.
توصیه به بهرهمندی از ماه رجب و مناسبتهای پیشرو
حجتالاسلام فلاح با اشاره به آغاز ماه رجب، این ماه را فرصت استغفار، خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند دانست و از نمازگزاران خواست از برکات معنوی این ماه نهایت استفاده را ببرند.
وی همچنین سالروز ولادت امام جواد (ع) در دهم دیماه را تبریک گفت و به یازدهم دیماه، سالروز نامه تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچف اشاره کرد و این نامه را اقدامی پیامبرگونه توصیف کرد که در آن، امام راحل ضمن دعوت به دین اسلام، فروپاشی کمونیسم را پیشبینی کردند.
امام جمعه بخش کرگانرود در بخش پایانی سخنان خود، زندگی عفیفانه را عامل تحکیم و بقای خانواده دانست و گفت: خانوادهها با پایبندی به عفاف و سبک زندگی اسلامی میتوانند از آسیبهای تهاجم فرهنگی و مشکلات جوامع غربی مصون بمانند.
