به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه واژگونی یک خودروی ام‌وی‌ام در مسیر قم به سلفچگان و در محدوده جاده جنداب، حوالی ساعت ۱۵:۳۶ عصر امروز، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گزارش این سانحه را دریافت کرد.



به دنبال اعلام این رخداد، دو واحد عملیاتی اورژانس به سرعت به محل اعزام شدند تا ارزیابی وضعیت مصدومان و ارائه خدمات امدادی را آغاز کنند.



بر اساس اعلام اورژانس، این حادثه چهار نفر مصدوم بر جای گذاشت و تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند و سپس هر چهار نفر با وضعیت عمومی نسبتاً پایدار برای ادامه روند درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.



گزارش‌ها حاکی است که این سانحه خوشبختانه منجر به فوت هیچ‌یک از سرنشینان خودرو نشد و عملیات امدادرسانی بدون بروز مشکل خاصی به پایان رسید.



محور قم سلفچگان یکی از مسیرهای پرتردد استان محسوب می‌شود و وقوع حوادث رانندگی در این محور، ضرورت توجه بیشتر به رعایت مقررات ایمنی و رانندگی را یادآور می‌شود.