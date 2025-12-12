  1. استانها
فرماندار بردسکن:نخبگان سرمایه‌های اصلی در مسیر توسعه هستند

بردسکن- فرماندار بردسکن گفت: نخبگان و دانش آموزان موفق کنکور ۱۴۰۴ سرمایه‌های اصلی شهرستان هستند و تلاش و همراهی خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این موفقیت‌ها داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد صفر نژاد شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان کنکور ۱۴۰۴ شهرستان بردسکن که با حضور مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزیده برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزانی که امروز به افتخارآفرینی رسیده‌اند، نتیجه تلاش و پشتکار خود و پشتیبانی خانواده‌های عزیزشان هستند.

فرماندار بردسکن افزود: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت علمی بالای جوانان شهرستان است و توجه خانواده‌ها به مسیر تحصیلی فرزندانشان، نقش مهمی در رقم خوردن این دستاوردها دارد.

وی با بیان اینکه نخبگان سرمایه‌های اصلی شهرستان در مسیر توسعه هستند، تصریح کرد: آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی بردسکن به تلاش و توان همین جوانان متکی است و هر موفقیتی که آنان کسب کنند، گامی مهم در پیشرفت شهرستان خواهد بود.

صفرنژاد تأکید کرد: وظیفه مسئولان ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و حمایت از استعدادهای جوان است تا دانش‌آموزان بتوانند در سطوح بالاتر نیز بدرخشند و نام بردسکن را در میان برترین‌ها مطرح کنند.

فرماندار بردسکن در ادامه گفت: سه عامل «تلاش فردی»، «پشتکار مستمر» و «حمایت خانواده‌ها» ستون اصلی موفقیت دانش‌آموزان در کنکور و سایر عرصه‌های علمی است و استمرار این همکاری می‌تواند آینده‌ای روشن و اثرگذار برای جوانان شهرستان رقم بزند.

گفتنی است؛ در پایان از ۱۳۰ افتخار آفرین کنکور سراسری ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد.

