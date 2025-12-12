به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد صفر نژاد شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان کنکور ۱۴۰۴ شهرستان بردسکن که با حضور مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و خانوادههای دانشآموزان برگزیده برگزار شد، اظهار کرد: دانشآموزانی که امروز به افتخارآفرینی رسیدهاند، نتیجه تلاش و پشتکار خود و پشتیبانی خانوادههای عزیزشان هستند.
فرماندار بردسکن افزود: این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت علمی بالای جوانان شهرستان است و توجه خانوادهها به مسیر تحصیلی فرزندانشان، نقش مهمی در رقم خوردن این دستاوردها دارد.
وی با بیان اینکه نخبگان سرمایههای اصلی شهرستان در مسیر توسعه هستند، تصریح کرد: آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی بردسکن به تلاش و توان همین جوانان متکی است و هر موفقیتی که آنان کسب کنند، گامی مهم در پیشرفت شهرستان خواهد بود.
صفرنژاد تأکید کرد: وظیفه مسئولان ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و حمایت از استعدادهای جوان است تا دانشآموزان بتوانند در سطوح بالاتر نیز بدرخشند و نام بردسکن را در میان برترینها مطرح کنند.
فرماندار بردسکن در ادامه گفت: سه عامل «تلاش فردی»، «پشتکار مستمر» و «حمایت خانوادهها» ستون اصلی موفقیت دانشآموزان در کنکور و سایر عرصههای علمی است و استمرار این همکاری میتواند آیندهای روشن و اثرگذار برای جوانان شهرستان رقم بزند.
گفتنی است؛ در پایان از ۱۳۰ افتخار آفرین کنکور سراسری ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد.
