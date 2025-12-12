به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی جمعه شب در نشست شورای اداری شهرستان سیریک با بیان اینکه «هرمزگان فرصت آزمون و خطا ندارد»، اظهار کرد: مسیر توسعه استان باید با رویکردی متوازن و مبتنی بر عدالت در شرق هرمزگان دنبال شود.
وی با اشاره به بازدیدهای اخیر از شهرستانهای شرقی گفت: ارزیابیهای میدانی نشان داده که رفع شکافهای توسعهای، مستلزم تمرکز ویژه بر زیرساختها، پروژههای اجتماعی و الزامات زیستمحیطی در این بخش از استان است.
طرح راهبردی عملیاتی؛ نقشه جدید حرکت هرمزگان
استاندار هرمزگان با اشاره به تدوین طرح راهبردی عملیاتی استان افزود: این طرح بر اساس دادههای بهروز در حال نهاییسازی است و بهعنوان سند مادر توسعه، جهتگیری کلان هرمزگان را برای سالهای آینده مشخص میکند.
وی رعایت الزامات اقلیمی و احترام به اکوسیستمهای متنوع هرمزگان را شرط اصلی توسعه دانست و تأکید کرد: توسعه شرق استان باید پررنگتر شود؛ هم برای ترمیم شاخصها و هم برای ایفای نقش جدی در پهنه مکران.
انتقاد از نگاههای منطقهای
آشوری با انتقاد از برخی نگاههای بخشی گفت: اهمیت مناطق مختلف نباید به عصبیت تبدیل شود؛ اگر روحیه همکاری جمعی در تصمیمات جاری نشود، توسعه به بلوغ نمیرسد.
خبر خوش برای مرزنشینان سیریک
استاندار هرمزگان اعلام کرد: پرونده تصویب مرزهای رسمی شهرستان سیریک در حال پیگیری است.
او همچنین از نهاییشدن پنج نقطه مرزی در شرق استان و بررسی سه تا چهار پرونده دیگر خبر داد و تأکید کرد: مردمی که از دریا ارتزاق میکنند باید از ظرفیت قانونی تجارت مرزی بهرهمند شوند.
تأسیس اندیشکده تخصصی مکران
آشوری با اشاره به اخذ مجوز مرکز مطالعات جامع مکران گفت: در حال برنامهریزی برای تأسیس اندیشکده تخصصی مکران هستیم تا مطالعات توسعهای این حوزه بهصورت متمرکز و علمی دنبال شود.
پیشگامی هرمزگان در محیطزیست
وی اجرای نهضت هوشمند جنگلکاری، ساماندهی ورودی شهرها و محورهای مواصلاتی با مشارکت بنگاههای اقتصادی را از برنامههای مهم استان عنوان کرد و گفت: هرمزگان در حوزه آبخیزداری و شکلگیری تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی پیشتاز است.
توسعه گردشگری شرق استان هرمزگان
استاندار هرمزگان تالاب آذینی را «موهبتی بیبدیل» توصیف کرد و از تصمیم برای احداث معبر ایمن و تعیین تکلیف زمینهای اطراف آن خبر داد.
وی افزود: با تهیه طرح جامع گردشگری و مشارکت جامعه محلی، آذینی میتواند به قطب گردشگری سیریک تبدیل شود.
پیشنهاد تشکیل شورای توسعه محلی سیریک
او همچنین تشکیل شورای توسعه محلی متشکل از مردم، نخبگان و فعالان منطقه را راهی برای مشارکت مؤثر در تصمیمسازی دانست.
هویت فرهنگی هرمزگان در مسیر مستندسازی
آشوری افتتاح مرکز فرهنگی مردمشناسی سیریک را اقدامی ارزشمند برشمرد و افزود: هرمزگان در معرض چالش هویتی است و باید دادههای فرهنگی و تاریخی استان ساماندهی شود.
وی همچنین از پیگیری تشکیل «دایرهالمعارف هرمزگان» خبر داد.
تغییر رویکرد در جذب معلمان
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت آموزش نیروهای متخصص گفت: افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در شورای راهبردی آموزش عالی دنبال میشود تا کمبود نیروی انسانی توانمند جبران شود.
