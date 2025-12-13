به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مراسم توزیع مدال ورزشکاران شرکت کننده در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان روزانه و به صورت متوالی در «دبی کلاب» برگزار میشود.
به واسطه مدالآوری ورزشکاران کاروان ورزش کشورمان در رشتههای مختلف، تقریباً در هر مرحله از توزیع مدالها، نام ایران هم طنینانداز میشود با این حال یکی از مراحل توزیع مدالها، تصویری ناب از ایران و ایرانی را به نمایش گذاشت.
این تصویر مربوط به توزیع مدال مسابقات پاراشنا نابینایان و کم بینایان در ۴۰۰ متر آزاد نوجوانان S۱۱ بود.
در این ماده محمدطاها باقری مدال طلا گرفت و امیرعلی گل محمدی و سیدامیر سبحان جمشیدی هم به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند. بدین ترتیب سکوی این بخش از مسابقات در تسخیر ایرانیها قرار گرفت.
