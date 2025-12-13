مفاهیم قرآنی ظرفیت راهبردی بانوان در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم اندیشی فعالیتهای حفظ قرآن کریم با اشاره به ظرفیتهای متنوع شبکههای بانوان وابسته به این سازمان، اظهار کرد: یکی از مهمترین این ظرفیتها، شبکه فعال قرآنی است که میتواند نقش مؤثری در تحقق مأموریتهای فرهنگی و اجتماعی بانوان ایفا کند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت فاطمی بودن در عرصههای مختلف، افزود: الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در حوزههایی همچون دینداری، عدالتخواهی، جهاد تبیین، همسرداری و فرزندپروری، مسیر روشنی را پیش روی بانوان کنشگر قرار میدهد و این نگاه بهویژه در عرصه جهاد تبیین بسیار راهگشاست.
طالبی با بیان اینکه حضور جدی بانوان قرآنی در شورای راهبری بانوان در سراسر کشور فراهم شده است، گفت: امروز این شوراها در استانها و شهرستانها فعال هستند و ظرفیتهای ارزشمندی، بهویژه در مناطق روستایی، شناسایی شده که برای بالفعل شدن، نیازمند همراهی و مشارکت نیروهای مؤمن و متخصص است.
مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر نیاز جامعه به نگاه قرآنی، تصریح کرد: قرآن کریم که مصداق آیات الهی و حکمت است، میتواند در تعدیل احساسات و عواطف اجتماعی و تبیین حیات مطلوب نقشآفرینی کند و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این نگاه نیازمند است.
وی با اشاره به مأموریتهای بانوان ذیل الگوی سوم زن، خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره آرایش جنگ در عرصه فرهنگی، بانوان باید با استفاده از ظرفیت مفاهیم قرآنی در قالبهای مختلف تشکیلاتی، محتوایی و کنشگری اجتماعی، نقش فعالتری ایفا کنند.
طالبی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، ابراز امیدواری کرد که این مسیر با قوت و انسجام بیشتری ادامه یابد.
