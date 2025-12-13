به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار که صبح امروز شنبه ۲۲ آذرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: امروز شاهد ارائه بخشی از دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در بیش از ۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز پژوهشی هستیم که در قالب ۱۲ پاویون تخصصی در حوزه‌های آینده‌ساز، از جمله الکترونیک و فوتونیک، هوش مصنوعی، صنایع خلاق، آب و محیط زیست و انرژی‌های نو، دستاوردهایی که توسط پارک‌های علم و فناوری کشور ارائه خواهند شد.

وی با بیان اینکه امسال شاهد تغییرات اساسی در نمایشگاه پارک‌ها هستیم، ادامه داد: ۳۰۶ طرح سرمایه‌پذیر معرفی شده‌اند و ۲۴ طرح برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌شوند. همچنین مشارکت مؤثر ۱۸ وزارتخانه، دستگاه و نهاد دولتی و خصوصی را در هفتمین نمایشگاه ساخت و تولید ایرانی را شاهد خواهیم بود.

رئیس نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار اظهار کرد: همه ما به تنگناهای کشور واقف هستیم و از این نمایشگاه انتظارات مختلفی از جمله آشنایی بیشتر صنعت با توانمندی‌های پژوهشگران و فناوران، آشنایی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و پارک‌ها با نیازهای صنعت، گفتگوی مؤثر میان این دو بخش، آشنایی فناوران با روش‌های تأمین مالی، توجه دولت به نیازها، تنگناهای حقوقی و پشتیبانی فناوران، فعال‌شدن کارگزاران و تسهیل‌گران در به‌هم‌رسانی تقاضا و عرضه در حوزه فناوری، و ایجاد انگیزه در فعالیت‌های مؤثر در نهادهای پژوهش و فناوری داریم.

وی با تاکید بر اینکه باید تغییراتی در نگاه و روش‌ها در دو سوی فناوری شکل بگیرد؛ گفت: در بخش صنعت، مهم‌ترین کارکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند توجه به نوآوری باز باشد. در این نگاه، صنعت با استفاده از قانون جهش با استقرار در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و بهره‌گیری از دانش دانشگاهیان و ظرفیت شرکت‌های نوپا، توسعه خود را رقم بزند.

وی افزود: در این رویکرد، به‌جای تکیه بر ساختارهایی که نقش خود را به حفظ خط تولید تقلیل می‌دهند، باید از شرکت‌های چابک، پویا و آشنا با نوآوری بهره گرفت.

ابطحی با انتقاد از اینکه امروز بیشترین بهره‌گیری از قانون جهش متوجه واحدهای تحقیق و توسعه درون صنایع و کمترین توجه به دانشگاه‌هاست، گفت: نوآوری در دانشگاه متولد می‌شود و در پارک‌ها به بلوغ می‌رسد. اصلی‌ترین پیام قانون جهش تولید دانش بنیان، تأمین مالی دانشگاه‌ها و میزبانی آن‌ها در جهت شکوفایی صنعت بوده است. صنعت با نگاه به نوآوری باز می‌تواند به توسعه بازار و توسعه محصول خود اطمینان پیدا کند.

وی با اشاره به وظایف دانشگاه خاطر نشان کرد: در دانشگاه‌ها نیز وجود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هدفمند، تعریف خطوط پژوهشی مشخص، تبدیل ساختارهای پژوهشی به ساختارهای تقاضامحور در مشارکت با صنعت، توجه به پایان‌نامه‌های تقاضامحور و فعال‌سازی دفاتر انتقال فناوری با مشارکت پارک‌ها، راهگشا خواهد بود.

وی ادامه داد: پایش فعالیت‌هایی مانند فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت، برای حفظ این فعالیت‌ها در مسیر از پیش تعریف‌شده، ضروری است.

ابطحی با تاکید بر اینکه همکاری دوجانبه می‌تواند در حوزه‌های مختلف به پیشرفت‌های چشمگیری منجر شود و در بهبود زندگی مردم کارآمد باشد؛ افزود: آنچه در صنایع دفاعی به دست آمده است، می‌تواند خروجی‌های مناسبی در صنایع غیرنظامی داشته باشد تا مردم احساس بهتری از پیشرفت کشور پیدا کنند. کشوری که دستاوردهای بزرگی در مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و پلیمر، مهندسی برق و الکترونیک و فناوری‌های نوظهور داشته است، نباید تجربه عرضه محصولات بی‌کیفیت را در حوزه غیر نظامی داشته باشد. این سرریز فناوری در دل پارک‌ها و دانشگاه‌ها رخ می‌دهد.

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، با تاکید بر ضرورت تغییر در شکل و محتوای نمایشگاه در سال آینده، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور نیازمند نمایشگاهی بین‌المللی هستند و نحوه ارائه فیزیکی دستاوردها باید به شکلی مناسب‌تر، با استفاده توأمان از فضاها و اتاق‌های نمایش، انجام شود. ما صمیمانه منتظر دریافت پیشنهادها برای بهبود نمایشگاه در سال آینده هستیم.