به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما ظهر شنبه در نشست همافزایی دامپزشکی و صنعت اظهار کرد: رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تأمین مواد غذایی از مسائل ضروری است که با جدیت دنبال میشود.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت مخاطرات زیستی، تصریح کرد: در این نشست نقش دامپزشکی در پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و ضرورت رعایت استانداردهای سلامت در صنایع بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و سلامتمحور دامپزشکی افزود: تعامل مؤثر میان دستگاههای نظارتی و صنایع بزرگ، نقش تعیینکنندهای در ارتقای سلامت نیروی انسانی، کاهش مخاطرات بهداشتی و تحقق سلامت پایدار دارد.
وی افزود: دامپزشکی به عنوان یکی از بازوهای اصلی نظام سلامت، آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیتهای تخصصی خود در کنار مجموعههای صنعتی، در مسیر صیانت از سلامت عمومی و ارتقای شاخصهای بهداشتی ایفای نقش کند.
در پایان این نشست، بر تداوم جلسات تخصصی، توسعه همکاریهای آموزشی و تقویت سازوکارهای مشترک پایش و نظارت بهداشتی تأکید شد.
