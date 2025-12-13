زورآوند: بارندگی، رگبار برف و ناپایداری جوی در انتظار کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان امروز شنبه ابری خواهد بود و در بعضی ساعات، وزش باد، بارندگی و احتمالاً رعدوبرق پیشبینی میشود. بر اساس تحلیل نقشهها و دادههای هواشناسی، بارشها افزون بر ارتفاعات، ممکن است در برخی مناطق سردسیر نیز به صورت رگبار برف مشاهده شود که این شرایط میتواند موجب لغزندگی معابر در این نواحی شود.
وی افزود: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مه صبحگاهی بهویژه در مناطق سرد و کوهستانی از پدیدههای شاخص جوی استان خواهد بود. در کنار مه، در برخی ساعات شاهد رشد ابر در سطح استان خواهیم بود که این وضعیت میتواند در نیمه اول روز یکشنبه و بهخصوص در نیمه شرقی استان، با رگبارهای خفیف برف و باران همراه شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با تداوم این شرایط، از روز سهشنبه تا پایان هفته، جو منطقه تحت تأثیر سامانهای ناپایدار قرار میگیرد که تمرکز اصلی فعالیت آن در مناطق جنوبی کشور خواهد بود، اما پیامدهای آن بهصورت پراکنده در استان کرمانشاه نیز قابل مشاهده است.
زورآوند عنوان کرد: بر اساس خروجی غالب مدلهای هواشناسی، مهمترین اثر این سامانه برای جو استان، وقوع رگبارهای پراکنده باران و برف همراه با وزش باد در برخی ساعات خواهد بود که بهویژه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه و عمدتاً در نیمه شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که تا روز پنجشنبه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان تغییرات چندانی نخواهد داشت و نوسانات دمایی قابل توجهی پیشبینی نمیشود، با این حال تداوم شرایط ناپایدار میتواند موجب تغییرات مقطعی در وضعیت جوی برخی مناطق شود.
نظر شما