دمای هوای خوزستان به زیر صفر می رسد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز در ارتفاعات، مناطق شمالی، شمال شرقی و جنوب شرقی استان احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد و احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان وبارش های پراکنده در دیگر نقاط استان وجود دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، طی فردا و پس فردا احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.

وی بیان کرد: تا اواسط هفته آینده نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است.

سبزه زاری افزود: از فردا تا اواسط هفته آینده وقوع دماهای صفر و زیر صفر در برخی از نقاط استان به‌ویژه مناطق و ارتفاعات شرقی و شمال شرقی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی شبانه روز گذشته گفت: امیدیه با دمای ۲۱.۱ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۴ و کمینه دمای ۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.