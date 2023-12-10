اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان در گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری اردوی این تیم در گناوه اظهار داشت: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ۲ رویکرد برگزاری اردوهای تیم‌های ملی به صورت متمرکز در کمپ‌های تیم ملی در استان تهران و غیر متمرکز در استان‌هایی که در حال رشد و پیشرفت را در دستور کار دارد.

جاسم امیری افزود: افزایش میزان علاقه مندی و انگیزه در بین خردسالان و جوانان، ارتقا سطح دانش و مهارت مربیان پایه شهرستان‌ها و استان‌های میزبان، ارتباط مؤثر بین کادر فنی و سرمربی تیم ملی با مجموعه مربیان و ورزشکاران در استان‌ها و شهرستان‌های میزبان بخشی از اهداف برگزاری این اردوها است که امیدواریم در این اردو نیز این اهداف محقق شود.

وی ادامه داد: اردوی برگزار شده در شهرستان گناوه از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ آذرماه به مدت ۶ روز برگزار خواهد شد.

وی گفت: در سومین اردوی تیم ملی به میزبانی بندر گناوه، نفرات اول و تعدادی کشتی گیر صاحب مقام سوم مشترک قهرمانی کشور در شهر مشهد، حضور دارند که این اردو به صورت آماده سازی و تدارکاتی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان بوشهر و به ویژه شهرستان گناوه در زمینه ورزش کشتی فرنگی در حال رشد و پیشرفت است و به درخواست مجموعه هیأت کشتی شهرستان و استان و موافقت فدراسیون کشتی این اردو در این شهرستان برگزار شده است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان کشور بیان کرد: در این اردو ۳۶ کشتی گیر، ۲ نفر از کشتی‌گیران شرکت کننده در مسابقات آسیایی پارسال، ۱۵ نفر از شهرستان گناوه و استان بوشهر، ۱۰ مربی سازنده برتر معرفی شده از انستیتوی کشتی و پنج نفر از کادر فنی حضور دارند.

رئیس هیأت کشتی شهرستان گناوه نیز بیان کرد: سومین مرحله اردوی بستر سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان از ۱۸ تا ۲۳ آذر ماه در شهرستان گناوه در خانه کشتی پهلوان نادر شهر گناوه برگزار می‌شود.

حسن پهلوان زاده افزود: برگزاری اینگونه اردوها باعث افزایش و تبادل سطح دانش کشتی گیران و مربیان خواهد شد و ما بسیار مفتخر هستیم که این اردو به میزبانی این شهرستان در حال برگزاری است.

رئیس هیأت کشتی شهرستان گناوه بیان کرد: در این اردوی ۶ روزه کشتی گیرانی از ۱۴ استان کشور در ۱۲ وزن به همراه کادر فنی و مربیان تیم ملی حضور دارند.

وی گفت: در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان به میزبانی شهرستان گناوه، ۱۵ کشتی گیر از استان بوشهر و شهرستان گناوه که دارای مقام قهرمانی کشوری و هم در حد تیم ملی هستند نیز حضور دارند و علاوه بر آن از مربیان سایر نقاط استان نیز دعوت شده است تا از فضای این اردو بهره مند شوند.