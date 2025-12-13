استاندار خوزستان: زنان محور اصلی پیشرفت استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان صبح امروز شنبه در مراسم گرامیداشت روز مادر و زن اظهار کرد: امروز زنان و دختران توانمند و شایستهای در بخشهای مختلف اجرایی، علمی، اداری و اجتماعی استان خوزستان مشغول فعالیت هستند و حضور آنها در مسئولیتهای مدیریتی باید تقویت شود.
وی افزود: توان مدیریتی زنان دستکم برابر با مردان و در بسیاری از موارد حتی بالاتر است و استفاده از این ظرفیت ارزشمند، یکی از ضرورتهای مدیریت استان به شمار میرود.
استاندار خوزستان با اشاره به شأن و منزلت والای مادران، بهویژه مادران شهدا، تصریح کرد: جایگاه مادر، جایگاهی بیبدیل، متعالی و الهامبخش است و جامعه همواره وامدار صبر، ایثار و فداکاری این قشر ارزشمند است.
وی با بیان پیشرفتهای چشمگیر بانوان در حوزههای مختلف از جمله علمی، اداری و ورزشی، گفت: فراهم شدن امکان حضور بانوان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات ورزشی، بهعنوان نخستین تجربه در استان خوزستان، گامی مهم در راستای توجه به مطالبات اجتماعی زنان بوده است.
استاندار خوزستان همچنین با تأکید بر حمایت از برنامههای فرهنگی و هنری افزود: هر اقدامی که منجر به افزایش نشاط اجتماعی و شادی عمومی در استان شود، مورد حمایت مدیریت ارشد استان قرار خواهد گرفت. برگزاری موفق کنسرتها و برنامههای فرهنگی، از جمله کنسرت علیرضا قربانی که با استقبال گسترده مردم همراه شد، نمونهای از این رویکرد است.
وی همچنین بر لزوم وحدت و همدلی میان همه اقوام ساکن استان خوزستان تأکید کرد و گفت: مسیر توسعه و پیشرفت استان، تنها با همبستگی اجتماعی و مشارکت همه گروهها محقق خواهد شد.
در پایان این مراسم، از خانوادههای پنج تن از بانوان شهید و چند تن از زنان تأثیرگذار استان تجلیل شد. همچنین با اهدای لوحی از سوی وزیر کشور، از یکی از بانوان نمونه استان تقدیر به عمل آمد.
