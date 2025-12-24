فرماندار لنگرود: بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی با محوریت وحدت برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای نهم دی و بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این برنامهها باید به عنوان یک تکلیف برگزار شوند و محور اصلی آن توجه به ولایت و انسجام اجتماعی باشد.
وی افزود: خوشبختانه شهرستان لنگرود از نظر وحدت و انسجام اجتماعی در بهترین وضعیت قرار دارد و همکاری بین نهادهای مختلف، دستگاههای نظامی و امنیتی، شورای تأمین و آموزش و پرورش مثالزدنی است.
فرماندار لنگرود تاکید کرد که مراسمهای پیش رو باید با رعایت نکات فرهنگی و پرهیز از سوءاستفادههای سیاسی برگزار شوند و افزود: دانشگاه آزاد نیز باید برنامههای محوری سیاسی و اجتماعی با محوریت بزرگداشت شهید سلیمانی برگزار کند و آموزش و پرورش هم در برگزاری برنامهها نقش فعال داشته باشد.
وی همچنین گفت که سرکشی از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان با حضور مسئولان و اعضای شورای تأمین برنامهریزی شده و یادآور شد: همه فعالیتهای فرهنگی، هنری و محتوای رسانهای باید بر اساس انسجام و وحدت اجتماعی باشد و از منابع معتبر مانند کانالهای فرهنگی و مذهبی استفاده شود.
فرماندار لنگرود در پایان ابراز امیدواری کرد که سال جاری برنامههای بزرگداشت شهید سلیمانی و مناسبتهای فرهنگی و دینی شهرستان با محتوای غنی و تأثیرگذار برگزار شود و افزود: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها و انعکاس آن در فضای رسانهای میتواند بستری برای نقد سازنده و ارتقای همبستگی اجتماعی باشد.
نظر شما