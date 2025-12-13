جنایت هولناک جدید و ادعای تل آویو درباره ترور فرمانده بارز قسام+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش رسانه‌ها حاکی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب غربی شهر غزه است.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در خیابان النابلسی واقع در جنوب شهر غزه، چهار نفر شهید شده و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که هدف از این حمله در غزه ترور رائد سعد، مرد شماره ۲ گردان‌های قسام بوده است.

ارتش اسرائیل در این باره مدعی شد: یکی از عناصر برجسته جنبش حماس را در شهر غزه هدف قرار دادیم.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که هدف از عملیات ترور در غزه رائد سعد معاون فرمانده شاخه نظامی حماس بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که رائد سعد مسئول بازسازی و تقویت نیروهای حماس بوده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: طی دو هفته اخیر فرصت هایی برای هدف قرار دادن رائد سعد مهیا شد که در دقایق آخر لغو شد. او در زمان جنگ بارها از ترور جان به در برده است و هنوز مشخص نیست که عملیات موفق بوده باشد. برآوردها از احتمال موفقیت حکایت دارد.

علی رغم حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به جنوب شهر غزه، پهپادهای انتحاری این رژیم همچنان بر فراز منطقه هدف قرار گرفته شده، در حال پرواز هستند.