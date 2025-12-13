  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

شهردار بوشهر: سرانه فضای سبز افزایش یافت

بوشهر- شهردار بوشهر از تحقق جهشی قابل توجه در افزایش سرانه فضای سبز در بوشهر با اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه الزام افزایش سرانه فضای سبز در پروانه‌های ساختمانی گفت: شهر بوشهر به‌ویژه از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، بیشترین میزان رشد و پیشرفت را در حوزه افزایش سرانه فضای سبز تجربه کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این ضابطه، دفاتر طراحی و نقشه‌کشی هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی مسکونی و تجاری موظف‌اند متناسب با تعداد واحدها یا متراژ کاربری، سرانه فضای سبز را طبق مقررات نظام مهندسی پیش‌بینی کنند و مالکان نیز ملزم هستند اجرای کامل آن را تا پیش از دریافت پایان کار به انجام برسانند.

شهردار بوشهر با تشریح شیوه‌های اجرای این تعهد گفت: تأمین فضای سبز می‌تواند از طریق ایجاد باغچه، دیوار سبز، روف‌گاردن یا کاشت نهال در حیاط واحدهای ویلایی انجام شود.

بر این اساس، برای هر واحد مسکونی ۶ مترمربع و به ازای هر ۵۰ مترمربع واحد تجاری، ۲ مترمربع فضای سبز الزامی است.

به گفته حیدری، نظارت مستمر شهرداری بر اجرای این مصوبه باعث شده است روند افزایش سرانه فضای سبز در بوشهر شتاب بگیرد و این شهر در مسیر تبدیل شدن به یکی از شهرهای پیشرو جنوب کشور در حوزه توسعه فضای سبز شهری قرار گیرد.

