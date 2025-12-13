شهردار بوشهر: سرانه فضای سبز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه الزام افزایش سرانه فضای سبز در پروانه‌های ساختمانی گفت: شهر بوشهر به‌ویژه از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، بیشترین میزان رشد و پیشرفت را در حوزه افزایش سرانه فضای سبز تجربه کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این ضابطه، دفاتر طراحی و نقشه‌کشی هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی مسکونی و تجاری موظف‌اند متناسب با تعداد واحدها یا متراژ کاربری، سرانه فضای سبز را طبق مقررات نظام مهندسی پیش‌بینی کنند و مالکان نیز ملزم هستند اجرای کامل آن را تا پیش از دریافت پایان کار به انجام برسانند.

شهردار بوشهر با تشریح شیوه‌های اجرای این تعهد گفت: تأمین فضای سبز می‌تواند از طریق ایجاد باغچه، دیوار سبز، روف‌گاردن یا کاشت نهال در حیاط واحدهای ویلایی انجام شود.

بر این اساس، برای هر واحد مسکونی ۶ مترمربع و به ازای هر ۵۰ مترمربع واحد تجاری، ۲ مترمربع فضای سبز الزامی است.

به گفته حیدری، نظارت مستمر شهرداری بر اجرای این مصوبه باعث شده است روند افزایش سرانه فضای سبز در بوشهر شتاب بگیرد و این شهر در مسیر تبدیل شدن به یکی از شهرهای پیشرو جنوب کشور در حوزه توسعه فضای سبز شهری قرار گیرد.