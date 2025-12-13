مودی: خراسان جنوبی فراتر از سهمیه ابلاغی در نهضت ملی مسکن عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی عصر شنبه در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی اظهار کرد: سهمیه اولیه ابلاغی استان در بخش مسکن حمایتی ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد بوده که با هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و حمایت وزارت راه و شهرسازی، در مجموع ۲۸ هزار و ۱۵۳ واحد معادل ۲.۵ برابر سهمیه اولیه تأمین و واگذار شده است.

وی افزود: در مجموع ۲۸ هزار و ۳۳۳ واحد مسکن حمایتی در استان تعریف شده که از این تعداد، نزدیک به ۹ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری و مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان گفت: بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به شهرستان بیرجند با ۵۹ درصد است و پس از آن شهرستان‌های طبس و نهبندان قرار دارند.

به گفته وی کمترین میزان پیشرفت نیز مربوط به شهرستان خوسف است که به دلیل تأخیر در ارسال گزارش‌های شهر به شهر، روند اجرای پروژه‌ها با کندی همراه بوده است.

مودی با اشاره به ثبت‌نام متقاضیان در طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: تاکنون ۲۷ هزار و ۳۶۸ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۶ هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین تا امروز ۹ هزار و ۶۱۰ قطعه زمین به متقاضیان تخصیص و واگذار شده که بیشترین میزان واگذاری مربوط به شهر بیرجند با چهار هزار و ۶۴۳ نفر است.

وی از برنامه‌ریزی برای مرحله جدید واگذاری اراضی در روستاهای حاشیه شهر بیرجند خبر داد و گفت: ان‌شاءالله پیش از دهه فجر، مرحله جدید واگذاری زمین در روستاهای حاشیه مرکز استان انجام خواهد شد و در شهر بیرجند نیز واگذاری‌ها از ظرفیت روستاهای واقع در حریم شهر انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه به آخرین وضعیت پروژه زعفرانیه بیرجند اشاره کرد و افزود: تحویل واحدهای این پروژه از خردادماه آغاز شده و تاکنون ۸۲۴ نفر برای دریافت مفاصاحساب مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۶۶۷ نفر برای عقد قرارداد به انبوه‌ساز مراجعه کرده‌اند.

مودی ادامه داد: خدمات آب، برق و گاز برای تمامی واحدهای پروژه تأمین شده و تنها حدود ۱۰۰ واحد با مشکل آبرسانی مواجه بودند که با پیگیری شرکت آب و فاضلاب، این مشکل طی روزهای آینده به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع دو هزار واحد پروژه زعفرانیه، تاکنون یک هزار و ۵۳۰ نفر مراجعه داشته‌اند، ۱۳۵ پرونده در مرحله اقدام بانکی قرار دارد و حدود ۴۰۱ نفر، معادل نزدیک به ۲۰ درصد متقاضیان، به دلیل عدم مراجعه تاکنون موفق به تحویل واحد نشده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: همزمان با تکمیل زیرساخت‌ها، عملیات آسفالت معابر اصلی آغاز شده و اجرای مقطعی معابر فرعی نیز برای تسهیل تردد ساکنان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۸۱ درصد از متقاضیانی که مفاصا حساب دریافت کرده‌اند، واحد خود را تحویل گرفته و امکان سکونت برای آنان فراهم شده است.

مودی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و دادستانی استان گفت: با حمایت دادستانی و ورود جدی دستگاه‌های اجرایی، طی کمتر از ۴۵ روز تمامی خدمات زیربنایی پروژه زعفرانیه تأمین شد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به موضوع صدور پایان‌کار واحدها اظهار کرد: تمامی واحدها آماده اخذ پایان‌کار هستند و این موضوع از خردادماه در جلسات متعدد پیگیری شده است و انتظار می‌رود با تسریع فرآیندهای اداری، صدور پایان‌کارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.