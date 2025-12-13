افتتاح کارگاه خیاطی در سراوان؛ اشتغال ۲۵ بانوی بلوچ

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه کارگاه تولیدی و خیاطی «گواتام» با همت قرارگاه عملیاتی شهید سجاد در شهرستان سراوان افتتاح شد.
این کارگاه با هدف توسعه اشتغال و تقویت توانمندیهای زنان راهاندازی شده است.
در این مجموعه، ۲۵ نفر از بانوان توانمند شهرستان سراوان مشغول به فعالیت هستند و در حوزه تولید و دوخت پوشاک فعالیت میکنند. راهاندازی این کارگاه گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال بانوان و استفاده از ظرفیتهای بومی منطقه به شمار میرود.
افتتاح کارگاه تولیدی و خیاطی «گواتام» با تمرکز بر توان داخلی و مشارکت بانوان، میتواند نقش مهمی در رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی خانوادهها در شهرستان سراوان ایفا کند.
