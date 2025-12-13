  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۶

افتتاح کارگاه خیاطی در سراوان؛ اشتغال ۲۵ بانوی بلوچ

افتتاح کارگاه خیاطی در سراوان؛ اشتغال ۲۵ بانوی بلوچ

سراوان - یک کارگاه تولیدی و خیاطی گواتام با همت قرارگاه عملیاتی شهید سجاد در شهرستان سراوان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه کارگاه تولیدی و خیاطی «گواتام» با همت قرارگاه عملیاتی شهید سجاد در شهرستان سراوان افتتاح شد.

این کارگاه با هدف توسعه اشتغال و تقویت توانمندی‌های زنان راه‌اندازی شده است.

افتتاح کارگاه تولیدی در سراوان؛ اشتغال ۲۵ بانوی بلوچ

در این مجموعه، ۲۵ نفر از بانوان توانمند شهرستان سراوان مشغول به فعالیت هستند و در حوزه تولید و دوخت پوشاک فعالیت می‌کنند. راه‌اندازی این کارگاه گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال بانوان و استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه به شمار می‌رود.

افتتاح کارگاه تولیدی در سراوان؛ اشتغال ۲۵ بانوی بلوچ

افتتاح کارگاه تولیدی و خیاطی «گواتام» با تمرکز بر توان داخلی و مشارکت بانوان، می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شهرستان سراوان ایفا کند.

کد خبر 6688094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این روزها که هزینه های معیشتی زیاد و سنگین شده مشغول به کار بودن زنان در کنار مردان بخصوص در مناطق کمتر برخوردار مهمه، و چه خوب که زنان به کاری سبک و در حد توان خودشان مشغول شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها