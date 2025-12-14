به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به رسیدگی به تخلفات بازار شب یلدا گفت: تخلفات این ایام به‌صورت مستمر در حال رسیدگی است و سازمان تعزیرات در کنار سایر دستگاه‌های دارای وظیفه نظارتی، گشت‌های مشترک و هماهنگ را در دستور کار دارد.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: مرجع رسیدگی به این تخلفات، سازمان تعزیرات حکومتی است و ما با هماهنگی دیگر دستگاه‌های نظارتی، فرآیند رسیدگی را با جدیت دنبال می‌کنیم. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته در خصوص موضوع لبنیات و مرجع تولید، گشت مشترکی از یکی از کارخانه‌های بزرگ لبنی با حضور معاون مرتبط سازمان تعزیرات و مدیران‌کل ذی‌ربط برگزار شد که نتایج و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره وضعیت بازار روغن نیز اظهار کرد: طبق اطلاعات موجود، در این حوزه نیز به‌زودی اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد و ساماندهی مناسبی انجام می‌شود.

رایگانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت یک سازمان به‌تنهایی پاسخگوی همه اتفاقات بازار باشد، تصریح کرد: آنچه در سازمان تعزیرات انجام می‌شود، رسیدگی مستمر و با سرعت بالا به پرونده‌های صنفی و قاچاق است که با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ماه‌های پایانی سال خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای طرح ویژه شب یلدا، در فصل چهارم سال و با افزایش خریدهای مردم و حرکت بازار به سمت خریدهای شب عید، گشت‌های نظارتی سازمان تعزیرات دوچندان خواهد شد تا بتوانیم بازار این ایام را به‌خوبی کنترل کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: حذف ارز ترجیحی، مطالبه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان کشور برای جلوگیری از رانت و انحصار در واردات بود. طبیعی است که این تصمیم منجر به افزایش قیمت برخی کالاها از جمله برنج شود، اما در مقابل، یکی از مهم‌ترین نتایج آن، شفاف‌سازی و بهبود روند توزیع و جلوگیری از اختلال در بازار است.

وی افزود: در شرایط فعلی، آنچه اهمیت بیشتری دارد، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و توزیع صحیح کالاهاست که این موضوع با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

رایگانی با تأکید بر نقش مؤثر مردم در کشف و برخورد با تخلفات بازار، از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۳۵ خبر داد و گفت: با تدبیر ریاست سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه تلفنی ۱۳۵ مجدداً راه‌اندازی شده تا هموطنانی که امکان ثبت گزارش از طریق سایت یا پیامک را ندارند، بتوانند به‌راحتی تخلفات را اعلام کنند.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار یا اختلال در توزیع کالا، حتی در کوچک‌ترین موارد، بی‌تفاوت نباشند و حتماً موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا سامانه پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند؛ چراکه بخش قابل توجهی از تخلفات، با مشارکت و گزارش‌های مردمی شناسایی می‌شود.