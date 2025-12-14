شهردار دزفول عزل شد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول صبح امروز یکشنبه در نشست رسمی شورای اسلامی شهر که در محل این شورا برگزار شد، اظهار کرد: نشست قبلی شورا که قرار بود با حضور شهردار برگزار شود به علت وقوع بارندگی‌ها لغو و به امروز موکول شد.

وی افزود: محمد عتاب اهوازی با رأی اعضای شورای شهر دزفول از این پس شهردار دزفول نیست و از سمت خود عزل شد.

به گزارش مهر، محمد حسن پرآور، غلامعلی رسالتی، غلامعلی پوررضایی، سید باقر موسوی فخر، علیرضا مجدی نسب و عادل دوایی فر برای عزل شهردار دزفول رأی موافق دادند.

در ادامه این نشست محمد مهرآفرین، محمد ابوالحلاج و علیرضا زرگران برای سرپرستی شهرداری دزفول پیشنهاد داده شدند که از هفت نفر عضو حاضر ۶ رأی دریافت و محمد مهرآفرین با ۶ رأی موافق به عنوان سرپرست شهرداری دزفول انتخاب شد.

هفت عضو شورای اسلامی شهر دزفول در نشست رسمی این شورا در روز یکشنبه مورخ ۹ آذر طرح سوال از شهردار این شهر را کلید زده بودند.

سوالات اعضای شورا شامل این موارد بود؛ پاسخگو نبودن شهردار به مراجعات مردمی و برخی مدیران شهرداری و گلایه مندی و نارضایتی شهروندان در این زمینه، تأخیر در انجام و در برخی موارد اجرا نکردن برخی طرح‌های عمرانی و خدماتی در سطح شهر که در بودجه مصوب شده و عدم کفایت در انتخاب و ایجاد تعامل، هماهنگی و هم افزایی بین مدیران و واحدهای تحت امر شهرداری که موجب بی‌انگیزگی و هدر رفت ظرفیت نیروهای انسانی در بدنه شهرداری شده است.