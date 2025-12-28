شهردار جدید دزفول انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر دزفول با موضوع انتخاب شهردار جدید برگزار شد.

در این نشست علی قلطاغساز به عنوان تنها گزینه اعضای شورا برای انتخاب به عنوان شهردار، با ۶ رأی مثبت اعضای شورای اسلامی شهر دزفول به عنوان شهردار شورای ششم در سال پنجم معرفی شد.

در این رأی گیری حجت الاسلام نمازی رأی سفید داد و علیرضا زمانی راد از دادن رأی خودداری کرد. همچنین زهرا آدینه دیگر عضو شورای شهر در ابتدای این جلسه پس از قرائت یک بیانیه از نشست خارج شد.

محمد عتاب اهوازی شهردار پیشین دزفول در نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول در تاریخ ۲۳ آذر با ۶ رأی موافق از سوی اعضای شورا از سمت خود عزل شد. همچنین محمد مهرآفرین به عنوان سرپرست شهرداری طی این مدت انتخاب شده بود.

قلطاغ ساز طی سال‌های اخیر به عنوان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در حال فعالیت بود.