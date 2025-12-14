تامین ۸۶ درصد از سهمیه سالانه کود ازته در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهدوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری در راستای وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، امسال اقدام به توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود از سهمیه ۲۱ هزار و ۶۵۶ تنی کودهای ازته تاکنون ۱۸ هزار و ۵۶۰ تن تأمین شده که معادل ۸۶ درصد سهمیه سالانه است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: روند توزیع همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تمامی سهمیه جذب و توزیع شود.

مهدوی یادآور شد: در بخش کودهای فسفاته، سهمیه استان ۴ هزار و ۸۲۸ تن بوده که تاکنون ۲ هزار و ۹۰ تن آن تأمین شده و این رقم ۴۳ درصد سهمیه سالانه را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین در حوزه کودهای پتاسه، با توجه به نقش مهم آن در افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی، از سهمیه ۲ هزار و ۴۲۶ تنی استان تاکنون ۲ هزار و ۷۹۷ تن تأمین شده که معادل ۱۱۵ درصد سهمیه است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در مجموع از سهمیه ۲۸ هزار و ۹۱۰ تنی کودهای شیمیایی استان، تاکنون ۲۳ هزار و ۴۴۷ تن جذب و توزیع شده که حدود ۸۱ درصد سهمیه سالانه را تشکیل می‌دهد.